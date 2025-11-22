«Бет Ригби (говорит — ред.) бормочущему Стармеру: “Вы не покончили с хаосом, Вы и есть хаос”. Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается. Поджигатели войны в Великобритании и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран. Лидеры хаоса», — говорится в сообщении Дмитриева.