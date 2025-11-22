Дмитриев назвал Стармера поджигателем войны

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидеров Евросоюза «лидерами хаоса» и разжигателями войн.
В своей публикации в соцсети X Дмитриев прокомментировал интервью Стармера британской журналистке Бет Ригби, которое он дал в пятницу. Ригби комментировала политику премьера, заявив, что Стармер «не ликвидировал хаос», а сам стал им.
«Бет Ригби (говорит — ред.) бормочущему Стармеру: “Вы не покончили с хаосом, Вы и есть хаос”. Спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается. Поджигатели войны в Великобритании и ЕС — самые непопулярные лидеры в истории своих стран. Лидеры хаоса», — говорится в сообщении Дмитриева.
Глава РФПИ также подчеркнул, что хаос не должен стоять на пути к обеспечению мира.