Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Великобритания выдвигают нереалистичные требования в рамках урегулирования украинского конфликта, чтобы сорвать мирный план президента США Дональда Трампа.
«Паникующие разжигатели войны из ЕС и Великобритании выдвигают нереалистичные требования — не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы сорвать мирный план Трампа», — написал он в X.
Дмитриев обратил внимание, что Россия изложила условия мирного урегулирования, которые действительно работают. Он также выразил мнение, что, несмотря на усилия ЕС и Великобритании, «мир всё же восторжествует».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз пытается пустить под откос переговоры России с США по урегулированию на Украине, в которых наблюдается медленное, но верное движение вперёд.