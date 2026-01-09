Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии систем ПВО против «Орешника»

«Кая [Каллас] не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты “Орешник”, развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует», — написал он в X, комментируя заявления Каллас о необходимости поставить на Украину средства ПВО после нанесенного ВС РФ удара «Орешником».