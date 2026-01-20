Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев начал программу деловых встреч в Давосе

Дмитриев начал программу деловых встреч в Давосе.

Источник: РИА "Новости"

ДАВОС, 20 янв — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прибыл на первые деловые встречи в Давосе, передаёт корреспондент РИА Новости.

Дмитриев прибыл в Давос, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ) во вторник утром.

Около 15:30 по местному времени (17:30 мск) он начал программу деловых встреч. Позже днем он направится на переговоры с американскими представителями.

Дмитриев отказался отвечать на вопросы агентства, с кем именно проведет переговоры и каких тем они коснутся.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев в том числе передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.

Ранее организаторы форума сообщали, что делегация США в 2026 году станет самой многочисленной.

На форуме вместе с президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в Давос в среду, ожидаются спецпосланник президента Стив Уиткофф, зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, государственный секретарь Марко Рубио, глава минфина Скотт Бессент, глава минторга Говард Латник, а также госсекретари по энергетике и технологиям.