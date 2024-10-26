«Для здоровья». Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев

Проживание с кошкой может оказывать глубокое влияние на физическое и психическое здоровье человека, хотя порой не лишена рисков, говорится в статье-подборке научпоп-портала Medicalxpress, которая упоминает ряд соответствующих исследований. В материале напомнили, что часто про кошек говорят, будто человек для них — обслуживающий персонал.
«На самом деле, многочисленные исследования показывают, что люди, которые живут с ними, чувствуют себя скорее любимыми родственниками. В исследовании 1800 владельцев кошек в Нидерландах половина заявила, что их кошка — это их семья. Каждый третий считал свою кошку ребенком или лучшим другом и считал ее преданной, поддерживающей и чуткой», — сказано в статье.
Многие кошки предпочитают общение с людьми еде или игрушкам. Они могут различать, когда люди разговаривают с ними (а не с другим человеком).
«Кошки склонны подходить к незнакомцам, которые сначала делают так называемый кошачий поцелуй — прищуривают глаза и медленно моргают. А исследования показывают, что у кошек выработались особые мяуканья, которые настраиваются на человеческие инстинкты заботы», — отмечается в материале.
Еще одно исследование показало стили отношений между людьми и кошками, включая «отдаленные», «непринужденные» и «созависимые». В нем было обнаружено, что люди, чьи отношения с кошкой были созависимыми или дружескими, имели более высокую эмоциональную связь со своим питомцем.
Наконец, люди, которые владеют или владели кошкой, имеют более низкий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или болезни сердца. Этот результат был выявлен в нескольких исследованиях.
Не менее полезны кошки для психологического благополучия. У людей с депрессией поглаживание или игра с кошкой уменьшают симптомы (хотя это происходило в течение короткого двухчасового периода и не может быть экстраполировано на более длительную перспективу).