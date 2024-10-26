«Для здоровья». Ученые напомнили о способности кошек влиять на хозяев

«На самом деле, многочисленные исследования показывают, что люди, которые живут с ними, чувствуют себя скорее любимыми родственниками. В исследовании 1800 владельцев кошек в Нидерландах половина заявила, что их кошка — это их семья. Каждый третий считал свою кошку ребенком или лучшим другом и считал ее преданной, поддерживающей и чуткой», — сказано в статье.