Для защиты. Педиатр рассказал, как сделать, чтобы ребенок реже болел в саду

С конца августа начинается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Но это не значит, что ребенок должен не вылезать из больничных.
Как помочь детям меньше болеть в саду? Есть несколько важных и несложных правил. О них aif.ru рассказал эксперт «Народный фронт. Аналитика», к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета Павел Бережанский.
Сделайте прививки
Вакцинация — самый эффективный способ защиты от инфекций. Перед посещением детского сада у ребенка должны быть сделаны все основные прививки по возрасту в соответствии с Национальным календарем прививок. Это поможет защитить его от самых опасных заболеваний, большинство из которых так и называют — «детские инфекции».
Желательно дополнительно сделать прививки от менингококковой инфекции и ветрянки. Вакцинация от пневмококковой, менингококковой инфекции и гемофильной палочки значительно снижает риск бактериальных осложнений после ОРВИ и облегчает протекание заболеваний.
И, разумеется, ежегодно прививайте малыша от гриппа. Это не гарантирует 100%-ную защиту от «простуд», но риск опасных осложнений будет ниже, а само заболевание ребенок перенесет легче.
Создайте барьер для инфекций
Перед посещением детского и после того, как ребенок пришел домой, промывайте ему нос готовым изотоническим препаратом на основе морских солей. Это позволяет удалить сопли и корочки, насохшие за ночь, увлажнить слизистую и подготовить её к активной защите от вирусов.
А вот любимые всеми чеснок и лук, разложенные в помещении, никак не помогают в борьбе с вирусами, а только усиливают неприятный запах. Если хочется очистить воздух, то просто почаще проветривайте помещение.
Очень важно санировать все хронические очаги инфекции. Регулярно показывайте ребенка стоматологу. Кариес и все проблемные зубы надо лечить, несмотря на то, что «все равно молочные выпадут». Естественно, нельзя забывать про профилактику, поэтому нужно чистить зубы два раза в день. И каждый раз стоит напоминать ребенку, что зубную пасту, даже очень вкусную, есть нельзя.
Одевайте правильно.
Одевайте ребенка в группу полегче. К сожалению, в детском саду может быть очень жарко не только летом, но и зимой, потому что в нашей стране принято включать отопление на полную и при этом бояться лишний раз проветрить. В итоге мы получаем тропическую жару в группах даже в холодное время года. И если вспотевший малыш оденется и выйдет на прогулку, простуда не за горами. Поэтому футболки и шортиков более чем достаточно. Колготки и толстовки с длинными рукавами уже будут лишними, если в помещении температура выше +18 градусов.
Когда вы привели ребенка из садика домой, смените одежду на домашнюю. На футболке из детсада, вполне возможно, домой «приехали» частички вирусов, следы кашля, соплей других детей
Кстати, то же самое касается игрушек. Разрешайте ребёнку брать с собой в детский сад только те игрушки, которые вы сможете вымыть с мылом, когда малыш вернётся. И не забывайте это делать до того, как разрешить ребенку проносить игрушку в комнату и играть с ней — иначе он разнесет инфекцию с детского сада по всей квартире.
Обучите ребенка мыть руки
Даже большинство взрослых выполняет эту простую процедуру неправильно. Когда в группе много детей, воспитатель не может уследить за каждым. В итоге малыш играет с другими детьми (в том числе с теми, кто кашляет, чихает и сопливит), трогает их игрушки, и, едва сполоснув ручки, садится обедать.
Объясните малышу, как нужно мыть руки
Мочим руки водой. После этого намыливаем и трём в течение 20 секунд. За это время мыло успеет подействовать и сделать руки действительно чистыми. При этом тереть важно не только ладошки, но и тыльную сторону рук, в том числе между пальцами и под ногтями. Затем тщательно смываем мыло, вытираем насухо полотенцем. После возвращения домой из детского сада полезно не только как следует вымыть руки, но и умыть лицо.
Принимайте витамины
Для повышения сопротивляемости организма к различным инфекциям необходимы витамин С, йод, а также витамин D. Более того, витамин D нужен ребёнку не только для полноценного роста и развития, повышения сопротивляемости организма к инфекциям, но и для того, чтобы справляться с умственной и физической нагрузкой в саду, активно играть со сверстниками и быть в прекрасном настроении. Принимать витамин D следует регулярно, в любом возрасте. К сожалению, у нас 95% населения живет с его дефицитом.
Научите ребенка регулярно пить воду
В идеале пить каждый час-полтора по одному глоточку. Вода помогает смывать вирусы и бактерии, которые находятся на слизистых, не дает им пересыхать. Ведь большинство инфекций в детских коллективах передаются контактно и «застревают» на слизистых верхних дыхательных путей, поэтому у детей часто бывают насморки, фарингиты и тонзиллиты.
Предложите леденец
Вот еще один вкусный совет. Но действует он, только если детям не запрещены сосательные конфеты. Когда забираете ребенка из детского сада, предлагайте ему выбрать конфету или леденец (но без палочки, как чупа-чупс). Лучше, если это будет «Барбарис» или «Дюшес». Когда ребенок ест конфету, выделяется больше слюны, которая очищает ротоглотку и смывает застрявшие на ней вирусы.