Для защиты. Педиатр рассказал, как сделать, чтобы ребенок реже болел в саду

Одевайте ребенка в группу полегче. К сожалению, в детском саду может быть очень жарко не только летом, но и зимой, потому что в нашей стране принято включать отопление на полную и при этом бояться лишний раз проветрить. В итоге мы получаем тропическую жару в группах даже в холодное время года. И если вспотевший малыш оденется и выйдет на прогулку, простуда не за горами. Поэтому футболки и шортиков более чем достаточно. Колготки и толстовки с длинными рукавами уже будут лишними, если в помещении температура выше +18 градусов.