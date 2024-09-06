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Для сытности. Эксперты объяснили, почему не надо класть картошку в суп

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали о тонкостях и нюансах использования картофеля.

Источник: Freepik

Так, специалисты заявили, что класть картофель в суп — это ошибка. «Мы кладем картошку в суп только для нажористости. Молекулы крахмала крупные и забирают ароматы, вбирают в себя вкусы, запечатывают. В частности, с борщом они забирают еще и цвет. Картофель делает блюдо более сытным и калорийным. Но картофель хорош сам по себе как ингредиент. Жареная картошка, вареная с зеленью и маслицем. Если хотите просто поесть картошки, отварите и пожарьте ее отдельно и подайте к блюду», — пояснил Астафьев.

Также эксперты объяснили, почему картошка бывает безвкусной. Все это связано с разными сортами овоща. Есть те, что предусмотрены для большого урожая с поля — в ней один крахмал. А есть те, которые выведены для гастрономии.

Несмотря на то, что картофель постоянно обсуждают, буквально отправляя под запрет, он все равно должен быть в рационе. Ведь в нем много витаминов. Но все они преимущественно в кожуре.

Поэтому готовить картофель лучше в кожуре. Если же человек боится нитратов, надо всего лишь выбирать правильную картошку. «Нельзя брать зеленую, так как это означает, что вы пришли к ядовитой картошке. От одной картофелины вы не умрете, но чем больше вы ее едите, тем хуже. Брать картошку в месте, которое может предоставить документы на товар. Также картошка должна быть крепенькая, и надо, чтобы было поменьше глазков», — пояснил Астафьев. Также эксперт порекомендовал избегать и слишком крупных плодов, так как они могут указывать на подкормку.

«Не пренебрегайте картошкой, в правильной дозе этот продукт может быть даже полезным», — подытожил Мясников.

При подготовке материала использованы следующие источники:
О самом главном.