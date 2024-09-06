Для сытности. Эксперты объяснили, почему не надо класть картошку в суп

Поэтому готовить картофель лучше в кожуре. Если же человек боится нитратов, надо всего лишь выбирать правильную картошку. «Нельзя брать зеленую, так как это означает, что вы пришли к ядовитой картошке. От одной картофелины вы не умрете, но чем больше вы ее едите, тем хуже. Брать картошку в месте, которое может предоставить документы на товар. Также картошка должна быть крепенькая, и надо, чтобы было поменьше глазков», — пояснил Астафьев. Также эксперт порекомендовал избегать и слишком крупных плодов, так как они могут указывать на подкормку.