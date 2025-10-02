Для самых смелых. В Европе единичные СМИ запустили трансляцию выступления Путина

Британская The Guardian запустила видео, отметив, что оно «будет доступно для самых смелых, кто действительно заинтересован в том, чтобы послушать его полностью». При этом газета пересказала своими словами несколько заявлений российского президента, касающихся многополярности, стереотипов, провала санкций, положения Европы и ситуации на Украине. Примечательно, что все это было изложено в текстовой трансляции, посвященной украинскому конфликту.
Итальянская Corriere della Sera привела ряд цитат Путина, посвященных готовности СССР и России вступить в НАТО, скатыванию Европы на периферию и милитаризации Европы. И тоже разместила их в разделе, посвященном украинском кризису.
Довольно подробный пересказ вступительного слова российского президента удалось найти на венгерском портале Origo. Он был оперативно опубликован. Журналисты обратили внимание на слова о провале западных санкций, использовании Западом ситуации вокруг Украины в своих целях, настрое на восстановление отношений с США, готовности России к переменам.