Для самозанятых. Как обеспечить пенсионные выплаты, если работаете на себя

Благодаря специальному налоговому режиму они освобождены от страховых взносов, которые за работников по найму делает работодатель. В том числе от взносов в Социальный фонд России, который занимается учётом пенсионных прав и выплатой пенсий. В таком случае у работающих на себя возникают вопросы: а будет ли у них пенсия и какая, можно ли её увеличить?
Кому полагается пенсия
В нашей стране есть несколько видов пенсий — страховая, по государственному обеспечению и накопительная. Пенсии по гособеспечению полагаются военнослужащим, лётчикам при выслуге лет, инвалидам и другим льготникам. Социальные пенсии по старости тоже входят в категорию государственных. А большинство пожилых россиян получают страховую пенсию. Для её назначения гражданам, в том числе самозанятым, необходимо выполнить три условия:
- достигнуть пенсионного возраста;
- заработать страховой стаж не менее 15 лет (в него включаются те месяцы и годы, в течение которых на лицевой счёт гражданина поступают взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), а также некоторые нестраховые периоды — служба в армии по призыву, уход за ребёнком до 1,5 лет);
- сформировать индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) величиной не менее 30 (в 2024 году 28,2). ИПК увеличивается по мере уплаты страховых взносов на ОПС.
По закону самозанятые обязаны уплачивать только налог на профессиональный доход (НПД). Он включает взносы на обязательное медицинское страхование, а вот пенсионных отчислений в нём нет. А раз нет взносов на ОПС, то соответ-ствующий год или месяц не засчитывается в страховой стаж и пенсионный коэффициент не растёт.
Таким образом, возникает риск потерять право на страховую пенсию, если не успеть сформировать минимальный стаж и ИПК на момент достижения пенсионного возраста. В этом случае можно будет рассчитывать только на социальную пенсию. Её размеры не превышают прожиточный минимум пенсионера, и оформляется она на 5 лет позже общеустановленного пенсионного возраста — в 65 лет женщинам и в 70 лет мужчинам с 2028 года (в 63−68 лет в 2024 году).
По статистике Социального фонда России, многие самозанятые, применяющие режим НПД, могут остаться без страховой пенсии по старости, потому что не отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Не входят в их число только те неплательщики взносов, которые одновременно работают по найму, — платежи в СФР за них делают работодатели, поэтому стаж и пенсионный коэффициент у них постепенно растут. Также не стоит волноваться тем, кто за предыдущую трудовую деятельность уже наработал и стаж, и ИПК, а потом ушёл в самозанятость.
А вот у молодых людей таких «накоплений» нет. В зону пенсионного риска входит особенно много самозанятых до 39 лет. Но так как до наступления пенсионного возраста не близко, то есть возможность исправить ситуацию.
Сколько взносов платить
Чтобы получить право на страховую пенсию, самозанятым надо заключить соглашение с Социальным фондом России о добровольных взносах на ОПС. Годовая сумма добровольного взноса в 2024 году равна 50 798,88 ₽ Это позволяет сформировать 1 год страхового стажа и 1,037 ИПК. Размер взноса может быть любым, по усмотрению гражданина. За полный календарный год можно не платить, но тогда платежи, а значит, страховой стаж и ИПК пропорционально уменьшаются.
Если взнос превышает минимальный годовой, то ИПК увеличивается, но стаж всё равно составляет 1 год.
Можно перечислить всю сумму сразу или разбить её на несколько платежей. За текущий год необходимо заплатить взнос до 31 декабря. Чтобы приобрести полный год страхового стажа, необходимо быть зарегистрированным в качестве плательщика страховых взносов на ОПС с 1 января по 31 декабря и перечислить минимальный годовой взнос. Расчётный период начинается в день подачи заявления о постановке на учёт в Соцфонд в качестве плательщика и заканчивается в день подачи заявления о прекращении добровольных правоотношений.
На какую пенсию можно рассчитывать?
Страховая пенсия по старости складывается из двух частей:
- страховая часть: величина накопленного ИПК умножается на его стоимость в конкретном году (эта часть у всех разная);
- фиксированная выплата (у всех одинаковая).
В 2024 году ИПК равен 133,05 ₽, фиксированная выплата — 8134,88 ₽ Расчёты показывают (см. таблицу), что если ограничиться минимальным взносом в 50 798,88 ₽ в год, то для накопления 30 ИПК понадобится 29 лет, и пенсия при этом составит 12,1 тыс. руб. Чтобы приобрести право на пенсию за 15 лет, годовые взносы должны быть не меньше стоимости двух страховых лет (101 597,76 ₽ в 2024 году). Разбив уплату ежегодного взноса на 12 частей, можно перечислять в СФР 8466,48 ₽ в месяц.
Самозанятые с высоким и стабильным доходом могут заработать достаточно высокую пенсию. Если в течение 30 лет платить максимальный взнос, составляющий 406 391,04 ₽ (или 33 865,92 ₽ в месяц), то в условиях 2024 года пенсия составит 41 232,4 ₽
Стоит учесть, что самозанятым, которые в прошлом работали в качестве индивидуальных предпринимателей или по найму и уже сформировали некоторое количество ИПК и лет стажа, потребуется меньший срок на формирование пенсионных прав. ИПК, полученные за счёт уплаты добровольных и обязательных взносов на пенсионное страхование, суммируются.
Как платить взносы?
Заявление для постановки на учёт в СФР в качестве плательщика добровольных взносов на ОПС можно подать в приложении «Мой налог». Через него же удобно уплачивать взносы. А реквизиты платежа, необходимые для онлайн-платежей через банк, можно узнать с помощью электронного сервиса СФР.
Посмотреть текущий размер своего страхового стажа и количество ИПК можно в личном кабинете на портале госуслуг. Для этого нужно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта. Кроме того, мужчин старше 45 лет и женщин старше 40 лет СФР один раз в три года информирует о предполагаемом размере будущей страховой пенсии. Эта информация также поступает в личный кабинет на едином портале государственных услуг.
Как формируются страховой стаж и ИПК
Пример 1. Самозанятый Иванов встал на учёт в СФР в качестве плательщика страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 15 июня 2024 г. Значит, до конца 2024 г. он может приобрести 6 месяцев 16 дней страхового стажа и 0,564 ИПК. Для этого нужно сделать взнос в размере 27 657,17 ₽
Пример 2. Самозанятый Петров в течение 9 месяцев перечислил в СФР 70 000 ₽ и до конца года не планирует больше платежей. По итогам года у него будет сформирован 1 год стажа и 1,428 ИПК.