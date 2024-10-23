Для самозанятых. Как обеспечить пенсионные выплаты, если работаете на себя

По статистике Социального фонда России, многие самозанятые, применяющие режим НПД, могут остаться без страховой пенсии по старости, потому что не отчисляют взносы на обязательное пенсионное страхование. Не входят в их число только те неплательщики взносов, которые одновременно работают по найму, — платежи в СФР за них делают работодатели, поэтому стаж и пенсионный коэффициент у них постепенно растут. Также не стоит волноваться тем, кто за предыдущую трудовую деятельность уже наработал и стаж, и ИПК, а потом ушёл в самозанятость.