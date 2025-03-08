Для самокатчиков в этом сезоне заработают новые правила пользования СИМ

В этом году любителей таких средств индивидуальной мобильности ждут изменения, о них сообщает канал «360».
Арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID, там понадобится учетная запись на mos.ru. Эта мера позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД и исключит допуск в сервис детей и подростков. На арендованном самокате можно ездить лицам старше 18 лет. Основное условие — не выезжать за пределы зоны работы сервиса.
Максимальная скорость в городе — не более 25 километров в час. В жилых, велосипедных зонах и на дворовых территориях максимальная скорость — 20 километров в час. За превышение грозит штраф 800 рублей. Такая же сумма штрафа за езду на самокате вдвоем.