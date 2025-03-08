Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для самокатчиков в этом сезоне заработают новые правила пользования СИМ

Новые правила вступили в силу в 2025 году. Сезон самокатов в Москве может начаться раньше обычного — уже в марте, но многое будет зависеть от погоды, заявили в столичном департаменте транспорта.

Источник: Аргументы и факты

В этом году любителей таких средств индивидуальной мобильности ждут изменения, о них сообщает канал «360».

Арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID, там понадобится учетная запись на mos.ru. Эта мера позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД и исключит допуск в сервис детей и подростков. На арендованном самокате можно ездить лицам старше 18 лет. Основное условие — не выезжать за пределы зоны работы сервиса.

Максимальная скорость в городе — не более 25 километров в час. В жилых, велосипедных зонах и на дворовых территориях максимальная скорость — 20 километров в час. За превышение грозит штраф 800 рублей. Такая же сумма штрафа за езду на самокате вдвоем.