Для самокатчиков в этом сезоне заработают новые правила пользования СИМ

Арендовать электросамокат можно только после верификации через Mos ID, там понадобится учетная запись на mos.ru. Эта мера позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД и исключит допуск в сервис детей и подростков. На арендованном самокате можно ездить лицам старше 18 лет. Основное условие — не выезжать за пределы зоны работы сервиса.