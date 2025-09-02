Для россиян начали действовать новые правила въезда в Латвию

По данным Министерства внутренних дел республики, новые правила въезда действуют для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Узбекистана. Туристы из этих стран должны заполнить анкету ETA не позднее чем за 48 часов до прибытия.
В специальной декларации должна быть указана следующая информация: цель и сроки поездки, маршрут и место проживания, контакт, наличие выборных должностей, а также статус госслужащего или сотрудника правоохранительных органов.
За неоформленную анкету или неверные данные в ней грозит штраф в размере 2000 евро (189 тысяч рублей).