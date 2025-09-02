Популярные темы
Для россиян начали действовать новые правила въезда в Латвию

С 1 сентября начали действовать новые правила въезда в Латвию для россиян. Теперь им, а также туристам из третьих стран необходимо в обязательном порядке заполнять анкету ETA, за ошибки в которой предусмотрены серьезные штрафы.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

По данным Министерства внутренних дел республики, новые правила въезда действуют для граждан РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Узбекистана. Туристы из этих стран должны заполнить анкету ETA не позднее чем за 48 часов до прибытия.

В специальной декларации должна быть указана следующая информация: цель и сроки поездки, маршрут и место проживания, контакт, наличие выборных должностей, а также статус госслужащего или сотрудника правоохранительных органов.

За неоформленную анкету или неверные данные в ней грозит штраф в размере 2000 евро (189 тысяч рублей).

От необходимости заполнять анкету ETA освобождены граждане Евросоюза, стран — членов НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии и Бразилии, а также обладатели латвийских виз ВНЖ, сообщает «Ридус».

Ранее россиянам в Латвии и Эстонии перечислили заблокированные из-за санкций пенсии. В общей сложности было передано 15,4 миллиона евро.

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше