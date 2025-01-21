Для работы на Южном полюсе набирают сантехников и электриков

В то время как одна база BAS открыта только летом, остальные четыре функционируют круглый год. Это означает, что работа продолжается даже в самые сильные морозы. Она не прекращается в течение нескольких месяцев в условиях вечной темноты при скорости ветра 100 километров в час и температуре, которая редко превышает отметку в −30°С.