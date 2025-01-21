Для работы на Южном полюсе набирают сантехников и электриков

Британская антарктическая служба (BAS) набирает поваров, электриков, автомехаников, ассистентов зоологов и сантехников для работы на Южном полюсе. Как сообщает Daily Mail, расходы на переезд, проживание, поездки и даже одежду полностью покрываются в рамках контракта.
Перед новыми сотрудниками будет стоять задача по обслуживанию пяти исследовательских станций BAS, расположенных по всей Антарктиде. Конечно, работа в одном из самых уникальных мест на Земле рядом с пингвинами может показаться очень заманчивой, однако не стоит забывать о трудностях, с которыми столкнутся будущие сотрудники.
В Антарктиде есть определенные проблемы с едой. Базы настолько труднодоступны, что доставку продовольствия можно осуществлять только раз в год. Это означает, что повара должны уметь планировать сбалансированное, питательное меню для всего персонала станции на срок до 18 месяцев вперед.
В то время как одна база BAS открыта только летом, остальные четыре функционируют круглый год. Это означает, что работа продолжается даже в самые сильные морозы. Она не прекращается в течение нескольких месяцев в условиях вечной темноты при скорости ветра 100 километров в час и температуре, которая редко превышает отметку в −30°С.
Контракты с BAS заключаются на срок от шести до 18 месяцев, а зарплата начинается от 29 273 фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) с десятипроцентной надбавкой к зарплате за успешное завершение антарктической экспедиции.
Заявки на первую партию вакансий будут приниматься в марте, а контракты заключат к концу июля.
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