Для постящихся депутатов Госдумы составили специальное меню

Депутаты Госдумы, которые соблюдают семинедельный Великий пост перед Пасхой, смогут питаться по особому меню, представленный комбинатом «Кремлевский». В него входят: салат из киноа с печеным перцем, томатами черри и шпинатом за 670 рублей, картофельные котлеты с грибами за 580 рублей и другие блюда. Об этом пишут журналисты.