Для постящихся депутатов Госдумы составили специальное меню

Депутаты Госдумы, которые соблюдают семинедельный Великий пост перед Пасхой, смогут питаться по особому меню, представленный комбинатом «Кремлевский». В него входят: салат из киноа с печеным перцем, томатами черри и шпинатом за 670 рублей, картофельные котлеты с грибами за 580 рублей и другие блюда. Об этом пишут журналисты.
«Для депутатов Госдумы, соблюдающих Великий пост, комбинат питания “Кремлевский” представил в столовой нижней палаты парламента специальное меню», — написали в Telegram-канале «Вы слушали Маяк». Они также опубликовали список особых блюд из этого меню:
Салаты:
- Салат из киноа с печёным перцем, томатами черри и шпинатом. Его стоимость 670 рублей.
- Винегрет с красной фасолью, грибами и зерновой горчицей. Он стоит 520 рублей;
Горячее:
- Картофельные котлеты жареными грибами и карамелизированной морковью. Цена за порцию — 580 рублей.
- Овощной рататуй с базиликом и орешками пекан. Ценник — 530 рублей.
- Жареный нут с баклажанами и томатами черри. Он стоит 490 рублей.
Десерты:
- Вафли из нута с томатами, каперсами и свежим шпинатом. Стоимость — 580 рублей.
- Шоколадные вафли из нута с вишней и смородиной. Цена за порцию — 440 рублей.