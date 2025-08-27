Военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов в интервью отметил, что благодаря встрече лидеров России и США в западной элите, в таких странах как Франция, Германия, Великобритания и Италия, наблюдается определенное разногласие. Эти государства, скорее всего, вскоре войдут в состояние политического распада. Коалиция, желающая продолжать борьбу, окажется нестабильной и недолгой.
На вопрос стоит ли ждать контрнаступления ВСУ эксперт ответил, что у них не хватает на это сил: «Они могут попытаться провести отдельные вылазки, но серьезных атак не будет. Сырский понимает, что за новую неудачу обвинят именно его, а также рискует потерять личный состав и технику. Наша разведка тщательно отслеживает действия противника. А вот глава украинской Главной разведывательной управления (ГУР) Буданов, признанный в России террористом и экстремистом, продолжает свою работу, выполняя задачи, поставленные британскими кураторами».
Комментируя отправку на Украину западных войск, Владимир Попов рассказал, что появилась информация, что Великобритания заказала большое количество передвижных холодильных установок для хранения тел. По его словам, это косвенный, но тревожный сигнал.
«Возможно, Запад действительно собирается принять непосредственное участие в боевых действиях на направлениях Одесса-Николаев и Одесса-Херсон. Исключать такое нельзя», — сказал Попов.