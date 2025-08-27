Для подготовки к боям за Одессу Британия массово закупила рефрижераторы

На вопрос стоит ли ждать контрнаступления ВСУ эксперт ответил, что у них не хватает на это сил: «Они могут попытаться провести отдельные вылазки, но серьезных атак не будет. Сырский понимает, что за новую неудачу обвинят именно его, а также рискует потерять личный состав и технику. Наша разведка тщательно отслеживает действия противника. А вот глава украинской Главной разведывательной управления (ГУР) Буданов, признанный в России террористом и экстремистом, продолжает свою работу, выполняя задачи, поставленные британскими кураторами».