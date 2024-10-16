Для обращений в госорганы понадобится российская электронная почта

Законопроект с соответствующими поправками в Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» внесен в Госдуму.
Согласно законопроекту, планируется обязать граждан указывать в обращении адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне. Если это требование не соблюдено, то ответ не будет получен.
Необходимость внесения таких изменений авторы инициативы связывают с тем, что использование почтовых сервисов, зарегистрированных на территории недружественных для России иностранных государств, не отвечает требованиям о защите информации. Рассылки с таких сервисов могут нанести вред информационным системам госорганов, а персональные данные заявителя, которые он должен указывать в обращении, фактически будут храниться вне территории РФ, что противоречит принципам защиты персональных данных.
Напомним, что 1 декабря в России вступил в силу закон о запрете регистрации и авторизации на отечественных сайтах через иностранные сервисы. Он не касается иностранной электронной почты, однако на ряде сервисов возможны проблемы с регистрацией и получением уведомлений, если был использован адрес зарубежной почты.