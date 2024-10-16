Для обращений в госорганы понадобится российская электронная почта

Необходимость внесения таких изменений авторы инициативы связывают с тем, что использование почтовых сервисов, зарегистрированных на территории недружественных для России иностранных государств, не отвечает требованиям о защите информации. Рассылки с таких сервисов могут нанести вред информационным системам госорганов, а персональные данные заявителя, которые он должен указывать в обращении, фактически будут храниться вне территории РФ, что противоречит принципам защиты персональных данных.