Для небезопасности: почему кодовый замок не убережет ваш багаж

Во время авиаперелетов мы все беспокоимся о безопасности багажа, поэтому часто вешаем кодовый замок, чтобы вещи точно долетели в целости. Именно эти приспособления считаются самыми лучшими, так как они не занимают много места и очень легкие.
Но на самом ли деле кодовые замки для багажа безопасны? Разобрались в Simple Flying.
Уязвимости кодовых замков
Несмотря на кажущуюся безопасность, кодовые замки имеют свои уязвимости для пассажиров и авиакомпаний. Разбираемся с каждой категорией.
Путешественники
Комбинационные замки могут создавать ложное ощущение безопасности.
Дело в том, что они не такие надежные, как кажется — по крайней мере, об этом рассказал сотрудник службы безопасности одного аэропортов в США.
Так, на пункте досмотра он смог открыть замок при помощи двух скрепок всего лишь за несколько секунд. Более того, в видеороликах и обучающих материалах, доступных в интернете, даже есть пошаговые инструкции по вскрытию таких замков, что делает их ненадежными для серьезной защиты.
Их также можно взломать при помощи грубой силы.
Помимо прочего, замки могут сделать багаж более примечательным для злоумышленников. Дело в том, что дополнительная защита намекает на то, что у вас в сумке есть что-то ценное.
Авиакомпании
Поскольку замки легко взломать, вещи пассажиров можно легко украсть. Такие инциденты наносят ущерб репутации авиакомпании, которая берет ответственность на себя.
Кражи вещей пассажиров выявляют слабые места в системах обработки багажа и более обширной системе безопасности в аэропортах.
Советы, как защитить свой багаж
1. Кладите ценное в ручную кладь
Украшения, документы и деньги лучше перевозить в ручной клади, так как в таком случае вы сможете за ней следить. Багаж подвержен более высокому риску взлома и кражи.
2. Выбирайте чемодан правильно
Для защиты своего багажа приобретите чемодан из высококачественных, жестких и прочных материалов, которые будут устойчивы к механическим повреждениям, в том числе порезам.
Также в интернете и магазинах можно найти умные чемоданы, оснащенные GPS-трекерами и биометрическими замками. А через специальное приложение есть возможность удаленно заблокировать доступ к своему багажу.
3. Четко маркируйте свой багаж
Иногда кража может произойти случайно, например, кто-то перепутал ваш чемодан со своим, так как они очень похожи. Чтобы этого избежать, наклейте специальные наклейки или наденьте чехол на свой багаж.
4. Используйте материалы, предупреждающие вскрытие
Обмотайте багаж кабельными стяжками или пломбами, которые предупредят о возможном вскрытии.
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