Для небезопасности: почему кодовый замок не убережет ваш багаж

Так, на пункте досмотра он смог открыть замок при помощи двух скрепок всего лишь за несколько секунд. Более того, в видеороликах и обучающих материалах, доступных в интернете, даже есть пошаговые инструкции по вскрытию таких замков, что делает их ненадежными для серьезной защиты.