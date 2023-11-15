«Для нас стало неожиданностью, что “Миллион алых роз” — русская песня»

Москва красная, местные девушки красивые, русский язык сложный, а черный хлеб вкусный. Корейская группа W24 в ноябре впервые приехала в Россию, чтобы выступить на сцене «Фандом Феста» «ВКонтакте». Российских поклонников артисты порадовали кавером на хит Виктора Цоя «Группа крови», который исполнили на языке оригинала. О том, почему решили перепеть легендарную песню «Кино», о Кремле, похожем на тетрис, и стереотипах о корейцах музыканты рассказали в эксклюзивном интервью «Известиям» перед выступлением.

«Конечно, мы знаем, что Россия очень холодная страна»

— Пять лет назад вы перепели на русском хит Виктора Цоя «Группа крови». Как это произошло?

Ким Юн Су: Когда мы захотели перепеть какую-нибудь русскую песню, мы спросили совета нашего менеджера, и он порекомендовал нам эту песню, потому что она ему очень нравится. Мы послушали, и нам она тоже очень сильно понравилась. Еще мы читали комментарии русских людей в интернете, узнали, как они относятся к этой композиции, и решили, что нам точно стоит сделать этот кавер.

— Откуда вообще возникло желание русскую песню исполнить?

Чон Хо Вон: Тогда мы хотели попробовать спеть песни разных стран. Мы делали каверы на английском, испанском и один из них на русском. И вообще мы увидели, что эта песня очень популярна в России. Причем оказалось, что и в Корее она очень известна. Тем более что у Цоя корейские корни. Поэтому решили спеть.

— Как вам дался русский язык?

Чон Хо Вон: Было очень тяжело! В университете я полгода изучал русский язык. Я знал некоторые нюансы произношения, некоторые слова, плюс, у меня есть друг, который 20 лет прожил в России. Правда, когда мы записывали эту песню, было всё равно очень тяжело, но весело.

Я могу сказать по-русски: Москва красивая, очень красивая (смеется).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cVz1GV2daLU?si=hgDh0_8ZTbuxUCpu" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Кто из российских исполнителей есть в вашем плейлисте?

Чон Хо Вон: Что касается меня, у меня не было в плейлисте русских песен, но, когда я приехал сюда, повстречался с местными ребятами, я узнал много новых песен.

Для меня стало неожиданностью что «Миллион алых роз» — это русская песня, потому что у нас она считается корейской. Теперь я постоянно слушаю ее на русском.

— Насколько корейцы вообще знакомы с русской культурой?

Ким Джон Гиль: Конечно, мы знаем, что Россия очень холодная страна, что в России очень красивые девушки.

Чон Хо Вон: Я очень хорошо знаю, что классическое искусство в России на высоком уровне — балет, театры. Сейчас приехал в Россию и увидел, что очень много красного цвета. Я узнал, что есть связь между словами «красный» и «красивый». У меня это вызвало столько положительных эмоций! Здесь я понял, почему Россия такая красивая страна!

Ким Джон Гиль: Да, Россия знаменита своим классическим искусством — балетами, театрами, галереями. Это в Корее все знают.

«Впервые попробовали черный хлеб — нам очень понравилось!»

— Вы впервые в России. Какие у вас впечатления? Что успели посмотреть в Москве, попробовать?

Ким Юн Су: Вообще у меня в голове были другие представления о России. Москва нам очень понравилась, причем неожиданно. Жаль, что нам сразу приходится уезжать. Мы бы хотели еще здесь побыть. Я тут увидел очень много красивых зданий, видов, пейзажей, красивые реки.

Что касается еды, из-за того, что мы приехали ненадолго, мы не успели как следует изучить местную кухню. Но из того, что мы попробовали, мы поняли, что есть какие-то вкусы, которых мы не знали раньше, которых нет в Корее. Для нас это было удивительно. Вкус еды другой совершенно.

Чон Хо Вон: Мы ходили в ресторан «Белуга» недалеко от Красной площади. Пробовали стейки из мяса и рыбы, салат. Впервые попробовали черный хлеб — нам очень понравилось!

А еще меня удивил наш отель. Здесь многие отели находятся в исторических зданиях и выглядят как дворцы. Мы очень рады, что благодаря «Фандом Фесту» смогли приехать сюда. Сам фестиваль нас тоже очень поразил.

Ким Джон Гиль: Мы увидели так много косплееров. Я раньше видел косплееров и в Японии, и в Корее. Здесь очень сильный уровень!

В Москве мы были на Красной площади, конечно. Нам очень понравилось. Я знал Кремль по тетрису. Впервые увидел своими глазами, и такая ассоциация возникла.

— А какие существуют главные стереотипы о корейцах и как вы к ним относитесь?

Ким Юн Су: Это мы у вас должны спросить! (Смеется.) Вопрос ведь в том, что другие люди о нас думают.

Ким Джон Гиль: Мы знаем, что люди думают, что все корейцы едят острую еду. На самом деле это не так. Я, например, не ем.

Ким Юн Су: Еще, что мы всё очень быстро делаем. У нас даже есть слово «пали-пали». Это значит — быстро-быстро. Но это не стереотип, это правда.

Чон Хо Вон: Многие думают, что все корейцы очень хороши в математике. На самом деле это неправда. Многие в математике не шарят.

— K-pop очень популярен в мире. Вы скорее относитесь к инди-музыке гитарной. Насколько это направление развито в Корее?

Чон Хо Вон: Да, мы можем сказать, что относимся к этому направлению, потому что сами пишем музыку и песни. Но больше к k-pop относимся, что касается визуала, перфоманса. В Корее направление инди тоже очень развито. Но, к сожалению, сам рынок не очень широк.

— А на кого вы равняетесь?

Чон Хо Вон: Конечно, все знают группу BTS, и мы бы хотели такой же популярности. Наша группа называется W24 (World 24 hours). Это значит, что мы несем свою музыку по всему миру 24 часа в сутки. В этом плане мы рады, что приехали в Россию.

Но по музыке нам ближе группа Seventeen, нежели BTS. Поэтому можно сказать, что мы на них равняемся.