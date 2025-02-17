Для беременных россиянок предложили ввести бесплатный проезд

До этого в нескольких регионах ввели единовременные выплаты для беременных студенток в 100−150 тыс. рублей — такая мера, в том числе, действует теперь в Ульяновской, Орловской, Брянской, Ленинградской областях. В Госдуме также предлагали ввести для них специальное пособие в размере МРОТ.