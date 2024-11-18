Длительный сон оказался таким же опасным, как недосып

«Чтобы сохранять уровень энергии и концентрации после продолжительного сна, эксперт рекомендует начинать утро с легкой зарядки и полноценного завтрака. Упражнения на свежем воздухе помогают быстрее проснуться и активизировать работу мозга. Регулярное потребление воды поддерживает силы, так как обезвоживание усиливает усталость. Если симптомы сохраняются, обращение к специалисту поможет выявить причины и подобрать рекомендации», — резюмировала она.