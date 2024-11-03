Длительное сидение вредит здоровью даже молодых и активных людей

Анализ показал, что чем дольше сидели участники, тем хуже было их сердечно-сосудистое здоровье: они больше весили и их уровни холестерина и жиров в крови были выше. Фактически молодые люди, которые сидели по 8,5 часов в день и выполняли упражнения на уровне или ниже текущих рекомендаций по физическим нагрузкам, могли попасть в категорию «умеренного или высокого риска» сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.