«Длинна» и «длина»: как правильно пишется слово

Произношение вносит путаницу и в совсем не похожие, но также трудные для запоминания правила написания. Особенно если слова заимствованы из иностранных языков, как слово «матрас». Или все же «матрац»? Оказывается, это исключение, потому что хоть мы и отчетливо слышим на конце букву С, писать правильно и так, и так.