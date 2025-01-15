«Длинна» и «длина»: как правильно пишется слово

Всего-то достаточно разобраться с тем, какая перед нами часть речи, и вопросы отпадут сами собой. Опытный педагог поможет понять, в каких случаях верно писать «длина», а в каких — «длинна», и даст полезные советы для запоминания. А еще вы увидите примеры правильного использования этих слов и больше не будете сомневаться и допускать ошибки.
Как писать слово по правилам русского языка: «длинна» или «длина»
Для того чтобы ответить на этот вопрос, методист по русскому языку «Онлайн-школы № 1» Полина Щербакова предлагает обратиться к следующим примерам:
- Дорога трудна и длинна.
- Длина экватора составляет примерно сорок тысяч километров.
В обоих предложениях слышится как будто одно и то же слово, но мы видим, что пишется оно по-разному: в первом случае перед нами краткое прилагательное, в котором две НН, а во втором — существительное, пишущееся с одной Н.
Разберем эти правила подробнее.
Существительное
Под термином «длина» понимают одно из измерений, определяющее протяженность. В русском языке это слово используют также для обозначения продолжительности какого-либо события (длительность фильма, рассказа, времени суток).
Например, «Длина самой короткой улицы в городе составляет три километра».
Слово «длина» обозначает предмет, относится к неодушевленным именам существительного женского рода и отвечает на вопрос «что?». Последнее — главный грамматический признак этой части речи. Слово состоит из двух морфем:
- корень -длин-;
- окончание -а.
При этом буква Н входит в состав корня, а суффикса в этом слове нет.
Как меняется существительное «длина» в разных падежах?
- Именительный падеж (что?): длина.
- Родительный падеж (значение чего?): длины.
- Дательный падеж (равно чему?): длине.
- Винительный падеж (меняем что?): длину.
- Творительный падеж (оценивается чем?): длиной.
- Предложный падеж (говорит о чем?): о длине.
Для лучшего понимания написания приведем примеры предложений со словом «длина»:
- У нового шланга для полива, который купил дедушка, была огромная длина.
- Длина брюк была явно больше, чем требовалось.
- В задаче была указана длина пути и скорость движения поезда.
- Длины бассейна для тренировок было не достаточно.
- В мультфильме попугай очень удивился внушительной длине удава.
- Инженер долго измерял длину участка и сравнивал с данными на карте.
- Длиной косы у маленькой девочки невозможно было не восхищаться.
- О длине этого фильма ходили легенды.
Прилагательное
Прилагательное «длинна» образовано при помощи суффикса от качественного прилагательного «длинный». Здесь три морфемы:
- корень -длин-;
- суффикс -н-;
- окончание -ый.
Это слово формирует краткую форму прилагательного женского рода в единственном числе — «длинна».
Например, «Из-за унылых пейзажей за окном дорога была скучна и длинна».
Как мы видим, слово указывает на признак предмета и отвечает на вопрос «какова?». По правилам русской орфографии, в краткой форме прилагательного количество букв Н остается таким же, как и в полной, то есть в нашем случае — НН.
Запомним! В краткой форме прилагательных нужно писать столько букв Н, сколько содержится в их полной форме.
Давайте посмотрим на несколько примеров:
- человек смешной — героиня смешна;
- случай интересный — тема интересна;
- лес зеленый — роща зелена;
- месяц юный — девушка юна;
- минерал ценный — порода ценна;
- вид был растерянный — она растерянна;
- климат умеренный — ширина умеренна;
- поступок отчаянный — лисица отчаянна.
Примеры правильного написания слов «длинна» и «длина»
Итак, в предложениях мы всегда должны различать однокоренное существительное и краткую форму прилагательного «длинный» по грамматическим признакам и контексту высказывания.
Вот еще несколько примеров правильного написания этих слов:
1. Отросток яблони уже имел большую длину, в свете луны тень от него была длинна.
2. Длина у оврага была не так уж велика, но дорога в обход оказалась уж очень длинна.
3. На соревнованиях все решала длина прыжка.
4. Когда он принес доску в дом, она оказалась для лавки немного длинна.
5. Мы никак не могли понять, почему наш воздушный змей не летит, оказалось, дело в длине веревки.
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Трудность возникает в том случае, если просто полагаться на слух или писать машинально. Но русский язык требует более вдумчивого подхода, не случайно для иностранцев он один из самых сложных для изучения.
Правил, которые регламентируют написание одного или двух Н в прилагательных, довольно много, они связаны с определенными суффиксами и требуют запоминания. К тому же есть слова-исключения, как, например, «стеклянный», «оловянный», «деревянный».
Но мы сейчас разбираем конкретный случай, и если говорить о правописании слов «длинна» и «длина», то сложности, как правило, сохраняются только в начале обучения. По мере повышения насмотренности вопросы отпадают сами собой. Но для этого нужно больше читать и упражняться.
И пока выбор верного варианта не стал автоматическим, рекомендуем, прежде чем писать, выполнять следующие шаги:
определить, какое слово перед вами — существительное или прилагательное. В первом случае мы всегда пишем одно Н, во втором — НН;
вспомнить полную форму прилагательного — «длинный», «длинная». В кратких прилагательных мы пишем столько же Н, сколько и в полных.
Советы эксперта
— Чтобы лучше запомнить, сколько Н пишется в разбираемом нами примере, — советует наш эксперт Полина Щербакова, — нужно помнить два вопроса: «что?» и «какова?». «Что?» — существительное — одна Н, «какова?» — прилагательное — два НН. При встрече с этими словами в тексте задайте вопросы по очереди, и вы поймете, как правильно написать.
Хорошим вариантом будет запомнить пару понравившихся вам примеров из нашей статьи и всегда держать их в голове. А в случае затруднений при написании провести аналогию.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Полина Щербакова рассказала и о других похожих трудностях языка:
— Главная проблема в том, что в слове «длина» при произношении слышится две буквы Н. То же можно сказать про слова «вареник», «мороженое» и «бессребреник». Все эти примеры являются существительными, но в отличие от «длины» у них одна буква Н пишется не в корнях, а в суффиксах.
Разберем эти примеры подробнее:
1. «Вареник» образовался от слова «вареный», в котором пишется одна буква Н, согласно правилу: в суффиксах отглагольных прилагательных — одна Н, так как они образованы от бесприставочных глаголов несовершенного вида.
2. Слово «мороженое» было раньше только таким отглагольным прилагательным, но с появлением десерта, который оно сейчас называет, приобрело значение не признака, а продукта, и начало отвечать на вопрос «что?», то есть стало существительным.
3. А вот у «бессребреника», пожалуй, самое необычное объяснение написания одной буквы Н в суффиксе. Это существительное образовано от слова «серебро» приставочно-суффиксальным способом: к корню -серебр- прибавились приставка бес- и суффикс -еник-. Ведь бессребреником называют человека бескорыстного, честного, того, кто не берет серебра, не стремится к его накоплению. С суффиксом -еник- есть и другие существительные: «ученик», «труженик». Все три слова являются исключениями из правила, и их написание следует запомнить.
Произношение вносит путаницу и в совсем не похожие, но также трудные для запоминания правила написания. Особенно если слова заимствованы из иностранных языков, как слово «матрас». Или все же «матрац»? Оказывается, это исключение, потому что хоть мы и отчетливо слышим на конце букву С, писать правильно и так, и так.