Длина тела серых китов сократилась на 13%

Поскольку серые киты становятся меньше, возникает вопрос о том, насколько эффективно они могут накапливать и распределять энергию для роста и поддержания своего здоровья. Также важно знать, будут ли у них в таком случае ресурсы на размножение и поддержание роста популяции.