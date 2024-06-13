Длина тела серых китов сократилась на 13%

Ученые из Университета штата Орегон (США) провели исследование, которое показало, что за последние 20−30 лет тела серых китов претерпели серьезные изменения. Их длина уменьшилась на 1,65 метра. Работа опубликована в журнале Global Change Biology.
Специалисты использовали снимки 130 особей китов с известным или предполагаемым возрастом за 2016−2022 годы. Оказалось, что взрослое млекопитающее, родившееся в 2020 году, достигнет длины тела, которая будет на 1,65 метра меньше, чем у взрослого кита, который появился на свет до 2000 года.
Для взрослых подводных китов, достигающих 11−12,5 метра в длину, это будет равняться потере 13% их общего размера.
В целом размер имеет решающее значение для животных, так как этот показатель влияет на поведение, физиологию и «имеет каскадные последствия для животных и сообщества, частью которого они являются».
Поскольку серые киты становятся меньше, возникает вопрос о том, насколько эффективно они могут накапливать и распределять энергию для роста и поддержания своего здоровья. Также важно знать, будут ли у них в таком случае ресурсы на размножение и поддержание роста популяции.
Рубцы на китах, оставшиеся в результате ударов о лодки и запутывания в рыболовных снастях, также заставляют ученых беспокоиться о том, что меньший размер тела при меньших запасах энергии может сделать китов менее устойчивыми к травмам.
По словам специалистов, это может быть признаком того, что численность популяции серых китов начнет сокращаться. Также возможно, что у особей имеются проблемы со здоровьем. «А киты считаются стражами экосистемы, поэтому, если с популяцией китов дела обстоят неважно, это может многое сказать о самой окружающей среде», — заключили ученые.
Ранее стало известно, что северные гладкие киты уменьшились в размерах.
Анна Морозова