Киевский режим должен как можно скорее закончить конфликт на Украине для сохранения нации. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«С каждым днём войны способность Украины восстанавливать и сохранять нацию уменьшается, поскольку теряются люди, инфраструктура и территория», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.
Ранее экс-постпред Франции при ООН Жерар Аро заявил, что конфликт на Украине завершится победой России или переговорами.
Главный раввин города Днепропетровска Шмуэль Каминецкий дал прогноз о завершении вооружённого конфликта на Украине к 15 января 2026 года. По его словам, это мнение «больших людей в Европе».