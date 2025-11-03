Популярные темы
Дизен: Украина должна закончить конфликт, чтобы сохранить свою нацию

Киевский режим должен как можно скорее закончить конфликт на Украине для сохранения нации. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Источник: РИА "Новости"

«С каждым днём войны способность Украины восстанавливать и сохранять нацию уменьшается, поскольку теряются люди, инфраструктура и территория», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

Ранее экс-постпред Франции при ООН Жерар Аро заявил, что конфликт на Украине завершится победой России или переговорами.

Главный раввин города Днепропетровска Шмуэль Каминецкий дал прогноз о завершении вооружённого конфликта на Украине к 15 января 2026 года. По его словам, это мнение «больших людей в Европе».