Дизайнеры интерьеров назвали главный цвет 2025 года

«Вместо рубиновой и сине-изумрудной зелени, которая привлекала клиентов пять или около того лет назад, сейчас они любят глубокие бордовые, фиолетово-коричневые оттенки и растительную зелень», — объяснил дизайнер из Сан-Франциско Ноз Нозава в разговоре с изданием. Похоже, 2025-й не станет исключением.