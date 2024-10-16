Дизайнер перечислила модные тренды осени 2024 года

Материалы играют решающую роль в создании удобных и теплых образов. Оптимальным выбором для осенней одежды будут натуральные ткани. Шерсть и кашемир обладают отличными теплоизоляционными свойствами, обеспечивая необходимое тепло даже в ветреную погоду. Хорошей альтернативой могут быть высококачественные синтетические материалы, такие как флис или мембранные ткани, которые защищают от влаги и ветра.