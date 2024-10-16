Дизайнер перечислила модные тренды осени 2024 года

Это делает одежду не только теплой, но и удобной для повседневного ношения в условиях переменчивой погоды. Подробнее об этом рассказала 16 октября «Известиям» предприниматель, дизайн-директор экспериментального цеха одежды Bahаr Design Христина Судник.
Тренды осени 2024
Одним из главных трендов сезона остаются натуральные ткани, такие как шерсть, кашемир и переработанные материалы. Такие вещи помогают создать уют и тепло, что особенно важно в условиях осенних холодов. Популярны также различные фактуры — от грубой шерсти до мягкого флиса, что добавляет разнообразия в образы.
В цветовой гамме преобладают насыщенные глубокие оттенки — бордо, оливковый, горчичный, коричневый и их вариации. Яркие акценты на аксессуарах, например, цветных сумках или шляпах, помогут разбавить образ и добавить ему выразительности.
Особое внимание стоит уделить оверсайз-одежде, которая занимает центральное место в гардеробах модниц. Объемные пальто, свитеры с высокой горловиной, длинные платья свободного кроя позволяют оставаться в тренде, сохраняя комфорт.
Также в моду возвращаются вещи с элементами спортивного стиля — куртки-пуховики, толстовки, худи — они незаменимы для прогулок в прохладные осенние дни.
Подбор образа
Выбор правильной одежды для осени — это не просто вопрос моды, но и забота о собственном комфорте. При покупке важно учитывать несколько факторов: покрой, материалы и детали. Прежде всего стоит обращать внимание на функциональность вещей.
Это позволяет адаптировать образ под разные погодные условия, сочетая легкие вещи с более теплыми.
Материалы играют решающую роль в создании удобных и теплых образов. Оптимальным выбором для осенней одежды будут натуральные ткани. Шерсть и кашемир обладают отличными теплоизоляционными свойствами, обеспечивая необходимое тепло даже в ветреную погоду. Хорошей альтернативой могут быть высококачественные синтетические материалы, такие как флис или мембранные ткани, которые защищают от влаги и ветра.
В 2024 году в тренде свободные силуэты, которые позволяют не только создать модный образ, но и обеспечивают комфорт. Оверсайз-пальто или просторные свитеры можно комбинировать с узкими джинсами или леггинсами, создавая гармоничные и уютные луки.
Для офисных образов подойдут классические тренчи или двубортные пальто из плотной шерсти. К тому же такие вещи легко сочетаются с различными аксессуарами, создавая законченный стильный образ.
Не стоит забывать и об обуви. Осенний сезон часто сопровождается дождями, поэтому важно выбирать влагостойкие материалы. Ботильоны из натуральной кожи или замши с прорезиненной подошвой станут отличным решением.
Экономия
Первым шагом для экономии является использование агрегаторов цен. Это онлайн-сервисы, которые позволяют сравнивать стоимость одного и того же товара в разных магазинах.
Второй способ — это использование купонов и акций. Многие интернет-магазины предлагают специальные скидки при подписке на рассылку или на первую покупку. Регулярные пользователи могут получать эксклюзивные предложения, которые недоступны другим покупателям.
Не упускайте возможность воспользоваться сезонными распродажами. Многие магазины снижают цены на товары предыдущих коллекций в начале нового сезона. Например, в октябре или ноябре можно найти выгодные предложения на осенние и даже зимние вещи.
Еще один способ экономии — это кешбэк-сервисы и программы лояльности, а также банковские платформы. Они возвращают часть потраченных средств при покупке через их платформу. Обычный процент возврата составляет 2−5%, но в период акций он может доходить до 10% и выше.
Иногда стоит просто подождать. Товары из новых коллекций часто идут по завышенной цене, однако через несколько недель после старта продаж они могут существенно подешеветь. Например, в октябре цены на летнюю одежду снижаются, что позволяет выгодно приобрести вещи на будущий сезон.