Дизайнер дала советы по выбору наряда для невесты, жениха и гостей на свадьбу

По ее словам, тренды в мире свадебных платьев диктуют «отсутствие правил» при выборе. При этом всё же существуют детали, которые будут показывать, что невеста придерживается моды — это наличие перьев или жемчужной россыпи, объемных цветов или шлейфа. Главное — не переборщить с элементами. Фата также не является сейчас обязательным атрибутом, ее можно заменить объемной диадемой или прозрачной накидкой-шлейфом.