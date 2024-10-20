Дизайнер дала советы по выбору наряда для невесты, жениха и гостей на свадьбу

Но современная молодежь не всегда придерживается этого стиля. Свадьба может проходить на природе в стиле бохо или хюгге в кругу родных. Всё больше предпочитают кэжуал вечеринки в свободном формате или тематическую свадьбу по мотивам фильмов и книг. В беседе с «Известиями» 20 октября предприниматель, дизайн-директор экспериментального цеха одежды BAHAR DESIGN Христина Судник дала советы по выбору наряда для невесты, жениха и гостей.
Платье невесты
В зависимости от стиля торжества в первую очередь подбирается платье невесты. Благодаря современному многообразию современных нарядов его легко подобрать по длине, фасону и цвету, отметила дизайнер.
По ее словам, тренды в мире свадебных платьев диктуют «отсутствие правил» при выборе. При этом всё же существуют детали, которые будут показывать, что невеста придерживается моды — это наличие перьев или жемчужной россыпи, объемных цветов или шлейфа. Главное — не переборщить с элементами. Фата также не является сейчас обязательным атрибутом, ее можно заменить объемной диадемой или прозрачной накидкой-шлейфом.
Костюм жениха
При выборе костюма мужчины часто покупают первую попавшуюся модель. На самом деле жених должен соответствовать стилю платья невесты и свадьбы, уточнила эксперт. Поэтому стоит заранее согласовать элементы и цвета. Сейчас модно одеваться в одном оттенке. Например, выбрать белый или бежевый цвет. Даже если жених предпочитает обычный черный костюм, его можно обыграть деталями, подходящими под платье невесты. Это может быть галстук или бабочка, манжеты или бонбоньерка.
Стилисты рекомендуют вместе идти в поход по магазинам. Тогда жених и невеста смогут подобрать наряды, подходящие им и стилю торжества, пояснила она.
Наряды гостей
Судник обратила внимание на то, что организаторы рекомендуют заранее напоминать о требуемом дресс-коде гостям. О нем можно написать в пригласительном письме или сказать устно. Не обязательно всем надевать винтаж для торжества в стиле 1920-х, но можно подобрать классическую одежду в нейтральном оттенке и дополнить подходящим аксессуаром.
«Девушкам допускаются платья в пол или ниже колен различного силуэта с пайетками, кружевами и другими праздничными деталями. Для мужчин предпочтителен темный или светлый костюм. Не допускаются джинсы, кроме случая, когда свадьба в стиле кантри. Следуя этим советам, вы всегда будете в теме свадьбы», — заключила эксперт.