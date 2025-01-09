Дизайнер создала самую большую в мире сандалию, установив мировой рекорд

Британско-нигерийский дизайнер обуви Лиз Санья установила новый рекорд Гиннесса, создав самую большую сандалию в мире, — пишет Daily Post.
Сообщается, что Санья начала разрабатывать дизайн 2 января 2025 года, а 4 января в Лагосе (Нигерия) она уже соорудила грандиозное розовое сабо, достигающее 3,156 метра в ширину и 8,147 метра в длину.
Лагос — это место, где я черпала вдохновение. Было правильным вернуться домой и доказать это.
Известно, что прежний рекорд принадлежал группе мастеров из муниципалитета Сауайо (Мексика). В ноябре 2016 года они смастерили сандалию длиной 7,45 метра и шириной 3,09 метра.
Ранее рассказывали, что 55-летняя женщина пробежала 366 марафонов за год, установив мировой рекорд.