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Дизайнер создала самую большую в мире сандалию, установив мировой рекорд

Гигантское розовое сабо достигает более 8 метров в длину.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Sanya

Британско-нигерийский дизайнер обуви Лиз Санья установила новый рекорд Гиннесса, создав самую большую сандалию в мире, — пишет Daily Post.

Сообщается, что Санья начала разрабатывать дизайн 2 января 2025 года, а 4 января в Лагосе (Нигерия) она уже соорудила грандиозное розовое сабо, достигающее 3,156 метра в ширину и 8,147 метра в длину.

Лагос — это место, где я черпала вдохновение. Было правильным вернуться домой и доказать это.

Лиз Санья
дизайнер обуви

Известно, что прежний рекорд принадлежал группе мастеров из муниципалитета Сауайо (Мексика). В ноябре 2016 года они смастерили сандалию длиной 7,45 метра и шириной 3,09 метра.

Ранее рассказывали, что 55-летняя женщина пробежала 366 марафонов за год, установив мировой рекорд.