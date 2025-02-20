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Дивный мир. Жюри конкурса WNPA назвало победителей 2025 года

Жюри конкурса World Nature Photography Awards (WNPA) опубликовало 13 лучших снимков. Они посвящены природе и диким животным.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
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Лучшей фотографией признали снимок Маруши Пухек из Словении. Она назвала свое фото «Беги». Ей присудили звание «Фотограф года природы мира» и золотую медаль.

Этот снимок был частью ее проекта «366», когда она делала по одному снимку каждый день и везде носила с собой камеру. На фото запечатлены два оленя, бегущих по заснеженному винограднику. Поначалу фотографу казалось, что снимок будет не самым удачным, — в тот день у нее не оказалось с собой нужного объектива. Однако во время редактирования она поняла, что ей повезло: сцена не была слишком приближена, что позволило снежному окружению оставаться неотъемлемой частью композиции.

Также в списке победителей оказались Хайчуин Сим (номинация «Лучший портрет»), Том Никелс («Поведение/Млекопитающие», Джорджина Стейтлер («Поведение/Амфибии и рептилии») и другие.