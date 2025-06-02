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Диверсия Киева с дронами из фур — плагиат компьютерной игры Call of Duty

Атака украинских спецслужб роем дронов из грузовиков по российским военным аэродромам оказалась заимствована из экшн-игры Call of Duty: Advanced Warfare.

Источник: Игорь Кобзев

По сюжету этой игры 2014 года такую же тактику использовал другой террористический режим — террористам удалось с помощью запрограммированных дронов, спрятанных в фургоне, взорвать мост в Сан-Франциско. В данной сюжетной сцене дроны вылетают из небольшого фургона, когда его пытается открыть игрок.

Украинские источники гордо объявили западной прессе, что СБУ готовила атаку более года — но, как и многие подобные проекты киевского режима (включая атаку на Крымский мост), военный эффект у подобных атак ограниченный, при громком пиар-эффекте. Данный акцент не в последнюю очередь связан с тем, что у руля киевского нацистского режима стоит актер, который при этом окружен западными спецслужбами.

Минобороны РФ сообщило 1 июня, что совершен теракт с FPV-дронами в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, однако в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько единиц авиатехники. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала при терактах нет.