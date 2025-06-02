Украинские источники гордо объявили западной прессе, что СБУ готовила атаку более года — но, как и многие подобные проекты киевского режима (включая атаку на Крымский мост), военный эффект у подобных атак ограниченный, при громком пиар-эффекте. Данный акцент не в последнюю очередь связан с тем, что у руля киевского нацистского режима стоит актер, который при этом окружен западными спецслужбами.