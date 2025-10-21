Юрист: подростков 14 лет будут сажать на 10 лет по новому закону Госдумы о диверсиях

Закон против диверсантов
Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания за диверсионную деятельность. Инициатива, внесенная 419 депутатами из всех фракций во главе вице-спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, предполагает снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет за ряд преступлений диверсионно-террористической направленности. Как отмечает РБК, если поправки будут приняты, число преступлений, за которые наказывают с 14 лет, вырастет с 32 до 39.
В пояснительной записке говорится, что этот шаг обусловлен резким ростом статистики подобных преступлений — если за пятилетний период с 2019 по 2023 год по статье о диверсии были осуждены 13 человек, то только в 2024 году число осужденных достигло 48.
Из поправок следует, что уголовная ответственность с 14 лет будет распространяться не только на непосредственное совершение диверсии, но и на содействие диверсионной деятельности, организацию диверсионных сообществ и прохождение обучения в диверсионных целях.
Законопроект также вводит ряд других существенных ужесточений: полную отмену сроков давности по диверсионным преступлениям, запрет условного осуждения за участие в диверсионных сообществах, ограничение права на УДО до момента отбытия не менее трех четвертей срока наказания. Аналогичные меры в настоящее время уже предусмотрены в отношении преступлений террористической направленности.
Особое внимание уделяется борьбе с вовлечением несовершеннолетних — за такие действия предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, то есть максимально возможное по российскому законодательству.
Законодательная инициатива уже получила официальную поддержку Верховного Суда и правительства Российской Федерации. Принятие поправок, по оценкам авторов, позволит создать «дополнительный механизм противодействия и упреждения вовлечения лиц в диверсионно-террористическую деятельность», что существенно повысит гарантии безопасности граждан страны.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев добавил, что снижение возраста ответственности за диверсии будет иметь «важное профилактическое значение».
«Особенно важно защитить детей и подростков от вербовки в деструктивные сети. Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это, в силу малого возраста, ничего не будет», — написал депутат в телеграм-канале.
Преступления против государства
По просьбе ВФокусе Mail военный юрист Андрей Бендер детально разобрал правовые критерии квалификации диверсии и терроризма. Эксперт отметил, что диверсия всегда направлена на подрыв экономической и оборонной мощи государства через разрушение критической инфраструктуры, в то время как терроризм использует насилие против людей для устрашения общества и давления на власть. При этом, несмотря на различия в способах совершения, эти преступления объединяет их направленность — против основ государственности.
Юрист пояснил, что в сумме эти факторы — ущерб государству, опасность для мирного населения и целенаправленное воздействие на государственный строй — позволяют рассматривать диверсию и терроризм как особо опасные преступления, требующие соответствующего уровня уголовной ответственности. По его словам, схожесть конечных целей этих деяний обуславливает и схожесть применяемых мер наказания.
«При рассмотрении дел о диверсиях и терроризме суды назначают реальные сроки лишения свободы, которые по совокупности статей часто превышают 10 лет. Существенным фактором при определении меры наказания является масштаб последствий — чем больше людей пострадало в результате преступления, тем строже будет ответственность», — пояснил эксперт.
В качестве наглядного примера Бендер привел диверсию на объектах транспортной инфраструктуры: «Достаточно представить потенциальные последствия подрыва железнодорожных путей. Речь идет не только о человеческих жертвах — в поезде могут находиться сотни пассажиров, — но и о значительном материальном ущербе для государства. Уничтожение подвижного состава, повреждение путевой инфраструктуры, паралич транспортного сообщения и другие сопутствующие факторы многократно увеличивают тяжесть такого преступления».
По словам Бендера, для организаторов таких преступлений абсолютно не имеет значения, какое наказание понесут непосредственные исполнители. «Принципиально важным аспектом поправок является исключительно тяжесть самого преступления, а не судьба тех, кто его осуществляет и координирует, так как зачастую они даже не находятся в России», — подчеркнул он.
Эксперт отдельно остановился на важности профилактической работы, отметив, что «в настоящее время на территории Российской Федерации реализуется масштабная информационная кампания по предотвращению подобных преступлений, включающая проведение специальных лекций в школах и других образовательных учреждениях».
его профессиональному мнению, «современные подростки в возрасте 14 лет уже обладают достаточным уровнем сознательности, чтобы воспринимать эту информацию всерьез, осмысливать ее и полностью осознавать возможные последствия своих действий».