Юрист: подростков 14 лет будут сажать на 10 лет по новому закону Госдумы о диверсиях

По просьбе ВФокусе Mail военный юрист Андрей Бендер детально разобрал правовые критерии квалификации диверсии и терроризма. Эксперт отметил, что диверсия всегда направлена на подрыв экономической и оборонной мощи государства через разрушение критической инфраструктуры, в то время как терроризм использует насилие против людей для устрашения общества и давления на власть. При этом, несмотря на различия в способах совершения, эти преступления объединяет их направленность — против основ государственности.