Дислексия: затрудненное чтение

Фонематическая

Когда ребенок не различает на слух и по артикуляции близкие по восприятию звуки — «Г—К», «З—С», «Ж—Ш», — то во время чтения заменяет их случайным образом. Вариант, когда трудно сложить вместе два слога, называют «побуквенным» чтением. Еще один вариант такой дислексии — нарушение фонематического анализа, когда при написании слов ребенок пропускает либо вставляет лишние буквы



Аграмматическая

Проявляется бедным словарным запасом и неразвитой речью. Одна из характерных черт — неверное согласование падежей и замена окончаний



Семантическая

Чтение на автомате — ребенок читает слова правильно, но не понимает смысл прочитанного. Основной показатель — неспособность составить слова из разных слогов и фразы из слов



Оптическая

Ребенок не может распознать графические изображения — цифры или буквы. И поэтому не может научиться читать



Тактильная

Связана с нарушением пространственных представлений и, как правило, проявляется у слабовидящих детей. В этом случае затруднено распознавание букв, их количества в словах и расположение точек в тексте

