Дислексия: затрудненное чтение

Если ребенок никак не может научиться читать, не надо обвинять его в тупости и лени. Вполне возможно, что это связано с особенностью восприятия печатного текста — дислексией. Причем это ничего не говорит об уровне интеллекта. Напротив, дислексию называют «болезнью гениев». К примеру, автор теории относительности Альберт Эйнштейн с трудом окончил школу из-за этой особенности, а Леонардо да Винчи всю жизнь испытывал трудности с чтением и письмом. Агате Кристи дислексия не помешала написать десятки потрясающих детективов, а Уолту Диснею — стать величайшим мультипликатором. Давайте разберемся, что же это за особенность, в чем причина, как ее выявить и скорректировать.
Что такое дислексия простыми словами
Дислексия — это расстройство, затрудняющее развитие навыков чтения и письма. Детям трудно научиться читать, а взрослым — писать и читать бегло и без ошибок. Чтобы понять, как видит текст дислексик, психологи советуют вырезать из бумаги букву Е и быстро покрутить ее перед глазами. Вот она превратилась в Ш, а немного изменив угол — в П. Для человека с этой особенностью так вертится каждая буква в тексте — словно в 3D-формате. Приходится угадывать или додумывать слова, путать или переставлять в них буквы. Иногда ребенок просто заучивает наизусть текст на слух, чтобы угодить взрослым.
Дети с дислексией от одного вида книги впадают в отчаяние. Причем расстройство может оставаться невыявленным несколько лет. Ребенок просто ничего не знает о норме и не может объяснить, что происходит с буквами, когда он на них смотрит. Поэтому родителям и учителям важно чутко отнестись к этой особенности. Чем раньше выявится дислексия, тем больше шансов для ее успешной коррекции.
Как отмечает профессор кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ Владимир Пашковский, умение читать — один из ключевых результатов дошкольного образования.
— Дети, испытывающие трудности с чтением, часто попадают в замкнутый круг низкого уровня образования и плохих перспектив трудоустройства, что негативно сказывается на их благополучии во взрослом возрасте, — поясняет эксперт. — Рассматривая проблемы, связанные с обучением чтению, важно проводить четкое различие между декодированием (точностью или беглостью чтения вслух) и пониманием (адекватностью восприятия текста).
Причины возникновения дислексии
Трудности в обучении чтению и письму обычно никак не связаны с психическим расстройством или с задержкой развития. Скорее это нейробиологическая особенность, оказывающая влияние на работу центральной нервной системы. Мозг дислексика путанно распознает напечатанные символы — буквы или цифры. Кроме нейробиологических причин, называют и социальные. Впрочем, точные причины возникновения дислексии неизвестны. Чаще всего их связывают с генетикой (1).
1. Гипоксическое повреждение мозга. Считается, что большинство случаев дислексии связано с внутриутробным органическим повреждением центральной нервной системы плода. Это происходит вследствие гипоксии, токсического воздействия или инфекций.
2. Токсическое поражение. Чаще всего центральная нервная система плода поражается по причине алкоголизма матери, лекарственной интоксикации и при высокой концентрации билирубина у новорожденного — ядерной желтухе.
3. Механическое повреждение мозга. Как правило, происходит при родовспомогательных действиях.
4. Особое анатомическое строение мозга. При нарушении синхронности работы правого и левого полушарий нарушается равновесие — как тела, так и текста.
5. Социальные факторы. Изоляция ребенка, невнимание к проявлениям любопытства, дефицит общения. Например, малышу не читали книги, не обращали его внимание на вывески, не вовлекали в процесс приготовления пищи или сборки конструктора, чтобы показать, как из частей рождается целое.
Либо другая крайность — максимальное заполнение времени ребенка развивающими кружками и секциями. Мозг при этом покорно впитывает бездну информации, а вот неокрепшая психика может вовремя не подать сигнал об усталости. В результате зрительные рецепторы с набором букв и цифр словно становятся в очередь к переполненным отделам мозга.
Признаки и симптомы дислексии
Как правило, дислексия распознается только у школьников в 3—4-м классе, когда трудности с чтением и письмом становятся более чем очевидны. Дело в том, что до момента обучения никаких проблем в развитии ребенка не видно. Ведь интеллект при этой особенности остается сохранным.
Профессор Владимир Пашковский уточняет, что диагноз дислексии не устанавливается людям с нарушениями интеллектуального развития, с поражениями органов чувств — зрения или слуха.
— А также с неврологическими или моторными нарушениями, не получившим достаточного образования, с низким уровнем владения языком, на котором ведется обучение, или с неблагоприятными психосоциальными факторами, — добавляет эксперт и приводит следующие симптомы дислексии у дошкольников:
1. Неусвоение букв, неточное соотнесение звука и буквы.
2. Побуквенное чтение.
3. Искажение звукослоговой структуры слова: «скамейка» — «камека».
4. Нарушение понимания прочитанного.
5. Замены слов: «захлестнула» — «захлопнула».
6. Аграмматизмы при чтении.
Рассмотрим, по каким другим признакам можно определить, что перед вами дислексик.
У детей
1. Неправильный захват карандаша. Если в течение длительного времени ребенок не может научиться правильно держать карандаш или ручку, стоит обратиться к специалисту.
2. Речевое дыхание. Обратите внимание, как ребенок произносит длинные фразы — хватает ли ему воздуха. Позднее при чтении это проявляется в частых остановках для восстановления дыхания.
3. Проблемы с пересказом. Ребенку трудно передать смысл только что услышанного текста. Родители жалуются, что дети не понимают, о чем им говорят.
4. Нарушение ориентации в пространстве и времени. Дети не только не могут запомнить, где «право», а где «лево», но и путаются во временах года, днях недели. Наблюдаются проблемы с кратковременной памятью.
5. Психоэмоциональная нестабильность. Ребенок остро реагирует на замечания, надолго зацикливается на отрицательных эмоциях, ему трудно переключаться с одного вида деятельности на другой.
6. Неусидчивость. Если занятие не вызывает живой интерес, то внимания хватит максимум на пять минут. Дети не могут долго усидеть на месте, можно наблюдать разные навязчивые движения — почесывания, подергивание плечами.
7. Проблемы с координацией. Дислексику сложно дается езда на велосипеде, ходьба на лыжах и катание на качелях. Все эти действия требуют контроля тела с четко согласованной работой полушарий мозга.
У школьников
1. Замена отдельных букв и слов, схожих по звучанию и смыслу.
2. Сложности с запоминанием фактов и передачей информации.
3. Перетасовка букв при чтении, переворачивание слогов и слов.
4. Неразборчивый почерк и обилие орфографических ошибок при знании правил. И даже если ребенок перечитывает написанное, он не видит ошибок.
5. Нарушение координации движений — часто выявляется при игре в мяч. Неловкость и импульсивность.
6. Отказ читать вслух.
Владимир Пашковский указывает, что в начальной школе дети отстают от программных требований от полугода в первом классе, на год — во втором и на год-полтора — в третьем.
— Помимо побуквенного чтения из-за стойких трудностей в овладении слогослиянием, дети используют «двойное чтение» — шепотом прочитывают первый раз и вслух — во второй. Либо читают с частыми паузами: аналитически прочитывая про себя, а синтетически — вслух, — говорит эксперт. — Кроме того, при чтении часты замены, пропуски, перестановки звуков и слов. Отсюда и проявления эмоционального напряжения, страха, стеснения при чтении вслух.
У взрослых
1. Сложно концентрировать внимание.
2. Трудности в выражении мыслей.
3. Острая и часто неадекватная реакция на собственные ошибки.
4. Низкая стрессоустойчивость.
5. Повышенная раздражительность, эмоциональный шторм, агрессивность.
6. Пространственный кретинизм, нарушение координации движений.
Виды дислексии
Для классификации дислексии принято использовать характер нарушений высших психических функций. Такой поход к исследованию предложила профессор, доктор педагогических наук Раиса Лалаева (2). При определении вида дислексии она предложила учитывать стойкость и количество повторяющихся ошибок. Это зависит от того, какой анализатор затрудняет восприятие — зрение, слух или двигательные речевые структуры.
|Фонематическая
|Когда ребенок не различает на слух и по артикуляции близкие по восприятию звуки — «Г—К», «З—С», «Ж—Ш», — то во время чтения заменяет их случайным образом. Вариант, когда трудно сложить вместе два слога, называют «побуквенным» чтением. Еще один вариант такой дислексии — нарушение фонематического анализа, когда при написании слов ребенок пропускает либо вставляет лишние буквы
|Аграмматическая
|Проявляется бедным словарным запасом и неразвитой речью. Одна из характерных черт — неверное согласование падежей и замена окончаний
|Семантическая
|Чтение на автомате — ребенок читает слова правильно, но не понимает смысл прочитанного. Основной показатель — неспособность составить слова из разных слогов и фразы из слов
|Оптическая
|Ребенок не может распознать графические изображения — цифры или буквы. И поэтому не может научиться читать
|Тактильная
|Связана с нарушением пространственных представлений и, как правило, проявляется у слабовидящих детей. В этом случае затруднено распознавание букв, их количества в словах и расположение точек в тексте
|Мнестическая
|Ребенок не может выучить алфавит, поскольку не понимает соответствия между буквой и звуком. Такая дислексия может сопровождаться задержкой психического развития
Тесты для диагностирования дислексии
Отношение родителей к тестированию детей на дислексию бывает разным. Одни впадают в панику от осознания, что с ребенком что-то не так. Другие считают, что «перерастет». На самом деле, чем раньше выявить данную особенность, тем проще будет ребенку во время обучения. Ведь без навыков чтения весьма затруднительно осваивать школьную программу.
— Диагностика дислексии включает в себя комплексный подход, направленный на выявление нарушений в чтении и письме, — поясняет Владимир Пашковский. — Среди основных методов — сбор анамнеза путем опрашивания ребенка, родителей и педагогов о развитии речи, особенностях обучения, наличии трудностей в школе. Уточняются данные о неврологических и генетических факторах. Затем оценивается уровень чтения и письма. Во время тестирования на скорость и точность чтения ребенку предлагают прочитать текст вслух, оценивают количество ошибок, пропусков или замен букв/слов, а также общее понимание прочитанного. Для оценки письменных навыков проводится диктант или письменное задание, чтобы выявить ошибки в орфографии, грамматике и структуре предложений.
Во многих зарубежных странах действуют государственные программы по раннему выявлению дислексии (3). Для начала ребенку предлагают ответить на ряд вопросов:
1. Как часто ты теряешь строчку во время чтения?
2. Трудно ли тебе запоминать имена?
3. Было ли тебе сложно выучить таблицу умножения?
4. Трудно ли тебе правильно произнести длинное слово?
5. Есть ли у кого-то в семье трудности с чтением?
6. Путаешь ли ты «лево» и «право»?
Ответы помогают выявить проблемы с чтением, письмом и координацией, а также определить семейный анамнез.
Приведем примеры тестов на выявление нарушений чтения и письма (4).
1. Рисунок «Дом — дерево — человек». Графомоторная методика.
Задание выполняется детьми дошкольного возраста. Оценивается не только качество рисунка — количество деталей, сложность композиции, пропорции, но и захват карандаша или ручки. Каждому графическому элементу ставится отдельная оценка, а затем все баллы суммируются. Например, при оценке фигуры человека за возможность узнавания ставят 0,5 балла, наличие головы с глазами, носом, ртом и туловища в одежде с ногами и руками — 1 балл за каждую парную деталь, если есть пальцы, уши и волосы — по 2 балла. Наличие ресниц, бровей и шеи — по 3 балла. Если человек изображен в профиль — еще 2 балла. Соответственно, чем ниже средняя сумма баллов, тем выше вероятность дислексии.
2. Тест «Быстрое серийное называние».
Оценивается способность соотносить лексическую информацию с графической. Ребенку предлагается быстро назвать предметное изображение, цвет фигуры, цифру или букву. Сначала проводят тренировочную сессию. Во время теста вразнобой показывают 36 изображений, включающих по 6 однотипных предметных картинок, цифр, букв или цветных кругов. При оценке учитывается время выполнения и количество ошибок.
3. Анализ метода чтения.
Тест рассчитан на школьников 2—6-х классов и разбит на две части. Ребенку предлагают прочесть вслух текст за одну минуту. Оценивается способ чтения, количество правильно прочитанных слов и число ошибок, а также качество понимания текста. Сырые оценки переносятся в таблицу с переводом в шкальные, и рассчитывается коэффициент техники чтения (КТЧ). Приведенные в методике нижние пороговые значения КТЧ указывают на дислексию.
— Важно, чтобы диагностика проводилась мультидисциплинарной командой специалистов: логопедами, психологами, неврологами и педагогами, — подчеркивает Владимир Пашковский. — Диагноз дислексии ставится только после исключения других причин. Например, проблем со зрением, слухом или общим развитием интеллекта.
Способы коррекции дислексии
Ранняя коррекция дислексии позволит ребенку успешно преодолеть трудности в процессе обучения. При этом очень важно тесное сотрудничество родителей со специалистами. К лечению необходимо подходить комплексно с привлечением психолога, логопеда и психиатра. Регулярные упражнения помогают развивать абстрактное и логическое мышление, формировать навыки чтения и восприятия информации, повысить концентрацию внимания.
1. Логопедические методы.
Конкретный набор техник зависит от вида особенности. Например, при аграмматической дислексии логопед вместе с ребенком составляет и проговаривает предложения с правильными падежными окончаниями. При оптической дислексии ему предлагают найти нужную букву среди других. Либо сначала ощупать объемную букву и описать ее. Затем вынуть, убедиться в правильности ответа и составить слова с ней.
— Логопедические методы направлены на развитие фонематического восприятия, — поясняет Владимир Пашковский. — В него входят упражнения на различение звуков, например, подбор слов с одинаковым или разным первым звуком, на анализ и синтез звуков в словах, повторение и закрепление правил соответствия букв и звуков. Используются картинки, ассоциации и игровые упражнения. Рекомендуется постепенное усложнение текстов и чтение слов с увеличением скорости и точности.
2. Психологическая помощь.
Часто психологическая коррекция сводится к помощи ребенку правильно реагировать на трудности, чтобы нивелировать психоэмоциональные проблемы. Основная задача психолога состоит в разъяснении данной особенности работы мозга и в открытии новых возможностей. Например, рассказать о знаменитых дислексиках и их успехах в различных сферах. Это поможет повысить мотивацию ребенка к самостоятельной работе.
Среди психологических методов коррекции дислексии профессор Владимир Пашковский называет игры и задания на тренировку внимания и развитие слуховой и зрительной памяти, тренировку концентрации с помощью специальных упражнений.
— Важно включать задания на развитие межполушарного взаимодействия: рисование двумя руками, работу на «зеркальной доске», — поясняет эксперт. — В задачи психолога входит снижение тревожности, создание комфортной учебной среды, а также использование методов когнитивно-поведенческой терапии для снятия страха перед чтением.
3. Медикаментозное лечение.
Как правило, детям с дислексией назначают курс ноотропных препаратов, оказывающих прямое влияние на активизацию умственной деятельности, что положительно отражается на обучении и улучшает память. У них повышается беглость и точность чтения, снижается количество письменных ошибок. Но стоит помнить о возможных побочных эффектах, таких как сонливость, головокружение, возбуждение, тревожность, нарушение равновесия.
4. Педагогические методы в связке с физической активностью.
Этот вид коррекции считается одним из самых безопасных и эффективных. Он направлен на согласованную работу полушарий мозга, формирование правильной нейродинамики и преодоление трудностей моторики. Основная работа ведется над изменением мозговых ритмов. Таким образом устраняется причина дислексии, а не ее последствия.
Среди специальных педагогических технологий Владимир Пашковский выделяет методику многосенсорного обучения с одновременным использованием зрительного, слухового и тактильного восприятия.
— Важно включать чтение и письмо вместе с движением: например, написание букв пальцем на песке или в воздухе, — добавляет эксперт. — Для увеличения интереса детей хорошо использовать настольные игры, пазлы, упражнения в форме соревнований. Для тренировки чтения и письма эффективны обучающие программы и приложения, например, «Азбука Брайля», «Вордшарк». А также игры и программы с голосовым сопровождением текста для развития фонематического восприятия и навыков чтения.
В числе физических упражнений для тренировки координации и моторики профессор называет игры с мячом, занятия на балансировке, логоритмику — сочетание движений с речью.
Профилактика дислексии
Поскольку дислексия чаще всего обусловлена наследственными факторами, для исключения первопричин разработан комплекс первичной профилактики. Среди основных мероприятий: охрана здоровья во время беременности, предупреждение инфицирования плода и травматизма при родах. Ранняя диагностика и лечение детских церебральных патологий, коррекция нарушений развития речи, включая помощь детям, сменившим язык обучения.
Профилактику нарушений чтения и письма рекомендуется проводить с дошкольного возраста. Особенно если у ребенка есть речевые проблемы. Дело в том, что развитие речи напрямую связано с овладением чтением и письмом. Важно помнить, что специалисты смогут лишь скорректировать трудности, а по-настоящему преодолеть их поможет ребенку только любящая и внимательная семья.
— Исследования близнецов показали, что трудности с чтением и связанные с ним навыки в значительной степени наследуются, — подтверждает наследственную причину дислексии Владимир Пашковский. — Более поздние молекулярно-генетические исследования выявили множество потенциальных генов-кандидатов, оказывающих незначительное влияние на индивидуальные различия в чтении. Несмотря на важность генетических факторов, домашняя обстановка, в которой ребенок учится читать, и качество преподавания, вероятно, оказывают дополнительное влияние на развитие навыков чтения.
Советы эксперта
— Примечательно, что около трети детей из семей с риском развития дислексии также имели языковые нарушения в дошкольном возрасте, — отмечает Владимир Пашковский. — Раннее вмешательство для укрепления языковых основ чтения имеет важное значение. Растущее число данных, полученных в ходе рандомизированных исследований, свидетельствует о том, что образовательные вмешательства при нарушениях чтения и связанных с ними расстройствах обучаемости эффективны, если их проводят подготовленные специалисты.
Эксперт предлагает включать в раннюю профилактику дислексии мероприятия, направленные на развитие навыков декодирования и, следовательно, на устранение дислексии, в том числе обучение распознаванию фонем, связанное со знанием букв, а также систематическое обучение фонетике в контексте чтения книг.
— Мероприятия, направленные на развитие понимания прочитанного, включают в себя работу по улучшению навыков устной речи, — поясняет профессор. — В том числе над словарным запасом и навыками повествования. И акцент на использовании умозаключений и метакогнитивных стратегий для обеспечения целостного понимания текста.
Главное о дислексии
При постановке ребенку диагноза «дислексия» главное не впадать в отчаяние. Зачастую дислексики благодаря своему нестандартному мышлению преуспевают в таких областях, как искусство, программирование, все виды творчества. К тому же своевременная профилактика и коррекция эффективны в овладении чтением и грамотным письмом. Вспомните Агату Кристи, которой эта особенность не помешала написать десятки всемирно известных детективов.
Итак, что нужно запомнить:
1. Дислексия мешает детям научиться читать, а взрослым — писать и читать бегло и без ошибок.
2. Трудности в обучении чтению и письму обычно никак не связаны с психическим расстройством или с задержкой развития.
3. Чаще всего причина дислексии в наследственности. Особое анатомическое строение мозга нарушает синхронность работы полушарий.
4. Раннее выявление дислексии позволяет успешно скорректировать ее проявления. Обращайте внимание, как ребенок держит карандаш, как прорисовывает детали в рисунке — чем больше их, тем лучше, легко ли запоминает новую информацию, способен ли пересказать услышанный текст, не путает ли буквы при изучении алфавита.
5. Во время коррекционных занятий очень важно тесное сотрудничество со специалистом, но основная работа проводится родителями.
6. Прежде чем давать ребенку ноотропные препараты, посоветуйтесь с другими специалистами.
7. Если вы прочли этот длинный текст до этого места, значит, вы точно не дислексик, но тема вам интересна. Тогда посмотрите замечательный фильм «Звездочки на земле». Это история о том, как чуткий и вовлеченный взрослый рядом с особенным ребенком способен сотворить чудо, вернув веру в себя.
Список источников
1. Дислексия. Статья на сайте компании «Инвитро».
2. Виды дислексии. Статья на сайте Центра коррекции дислексии Dyslexic.
3. Тест на дислексию у взрослых. Статья на сайте Центра коррекции дислексии Dyslexic.
4. Диагностика и психолого-педагогическое сопровождение детей с дислексией. Онлайн-платформа для обучения чтению и коррекции дислексии Slogy. 2022.
Автор: Наталия Чернышова
Эксперт: Владимир Пашковский, профессор кафедры психиатрии и наркологии СПбГУ, доктор медицинских наук