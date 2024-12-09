Директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому исполнилось 80 лет

Почувствовал, что это огромный прекрасный мир, в который надо постоянно возвращаться. Но и представить себе не мог, что судьба сведет меня с человеком, который знает этот необъятный мир почти как собственный дом (сравнение недалеко от истины, ведь он в этом доме размером с Зимний дворец фактически вырос) и щедро делится своими знаниями с газетных страниц, с телеэкрана, в университетских лекциях.
Михаил Пиотровский возглавляет главный музей России — вероятно, самый сложный культурный объект страны, средоточие шедевров мировой культуры, с особыми требованиями к сохранности имущественного комплекса и коллекций искусства, с большим и разнородным по структуре коллективом, помещенный волею судьбы в самый центр мегаполиса. Несет он этот директорский груз (наверное, правильнее сказать — крест) уже 33-й год, этот период охватывает самые трудные годы после распада СССР, когда ему удалось сохранить Эрмитаж в первой тройке ведущих универсальных музеев мира. Сегодня, в пору стремительного внедрения в музейную сферу информационных технологий, для меня он раскрылся как новатор, который не боится экспериментов — чего стоит, например, создание (впервые в России и в полном соответствии с российскими законами!) и вывод на рынок цифровых токенов, запечатлевших разные этапы реставрации эрмитажных шедевров. Он ищет новые выставочные форматы и подходы к работе с массовой аудиторией, причем как настоящий боец культурного фронта готов отражать и критику маститых оппонентов, и нападки — чаще всего беспочвенные — в социальных сетях.
Кстати, о массовой аудитории. По социологическим опросам, туристы со всего мира приезжают в Санкт-Петербург, чтобы а) увидеть город в пору белых ночей и б) посетить Эрмитаж. Но если белые ночи бывают только летом, то Эрмитаж открыт круглый год. Посетители музея очень разные. И Михаил Борисович об этом прекрасно помнит, свидетельством чему служат многочисленные социально ориентированные просветительские программы, в том числе — для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одна их них, «Прошлое на кончиках пальцев», рассчитанная на слабовидящих детей, даже взрослых трогает до слез. Придуманные им Дни Эрмитажа в начале декабря фактически стали культурным событием для всего города. Кстати, эти дни отмечаются и в центрах Эрмитажа, возникших с подачи Пиотровского по всей стране. Как президент Союза музеев России он прилагает массу усилий для повышения статуса музея и музейщика, их соответствия высоким эрмитажным стандартам.
Не скрою, с некоторым трепетом я ждал, согласится ли этот выдающийся деятель принять мое предложение включиться в работу Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, образованного по инициативе президента России в мае прошлого года. И не просто включиться — возглавить объединенный совет по гуманитарным наукам. С одной стороны, для меня альтернативы не было: кто как не он — лидер наших гуманитариев, академик, сын академика, легендарного директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, всегда подчеркивающий, что возглавляемый им музей — не только собрание уникальных коллекций искусства, но и гигантский научно-исследовательский институт, своего рода академия в академии. С другой стороны, надо же брать в расчет его неимоверную занятость. К счастью, Михаил Борисович согласился. Наверное, иначе и быть не могло. Выпускник (а ныне декан) восточного факультета нашего университета, начинавший свой научный путь в Институте востоковедения (ныне Институт восточных рукописей РАН), он не понаслышке знает о том, что такое экспедиции, архивная работа, подготовка статей и монографий. Человек науки, он в этом смысле продолжает традицию директоров Эрмитажа, которые были (не могли не быть!) учеными.
Можно вспомнить такие имена, как первый (с 1863 года) официальный директор музея, антиковед, автор фундаментальной книги «Варяги и Русь» Степан Гедеонов, его преемники — историк и искусствовед Александр Васильчиков, геральдист Сергей Тройницкий, знаменитые востоковеды академики Иосиф Орбели и упомянутый Борис Пиотровский. Вместе с тем, как мне кажется, даже на фоне выдающихся учителей и предшественников Михаил Пиотровский в нынешних сверхсложных условиях беспрецедентного внешнего давления поднял эту директорскую планку на новую высоту. Вопреки санкциям тщательно охраняемые по самым современным юридическим и техническим канонам эрмитажные коллекции путешествуют по планете, работая неутомимыми пропагандистами российской культуры. И сам Эрмитаж открывает для своих посетителей новые страны, культуры и таланты, как в исторических залах, так и в пространствах введенного в художественный оборот здания Главного штаба.
Помнится, в одном из давних интервью Пиотровскому был задан вопрос, мечтает ли он стать мэром Санкт-Петербурга, а может быть, его амбиции простираются и выше. Михаил Борисович ответил, что занимает самую престижную должность: директор Эрмитажа — это предел его устремлений. Вообще его «эрмитажецентричность», если так можно выразиться, поражает: любимый музей для него — законодатель мод в самых разных аспектах нашей жизни. Столь же трепетно он относится к Санкт-Петербургу, почетным гражданином которого по праву является. В канун юбилея к его многочисленным регалиям добавилось звание почетного доктора моего родного Политехнического университета Петра Великого, чему я несказанно рад.
Есть такое понятие: градообразующий объект. Так обычно называют ключевые предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, или выдающиеся памятники архитектуры, формирующие его ландшафт. По аналогии я бы назвал академика Михаила Борисовича Пиотровского градообразующей фигурой для Санкт-Петербурга, символом Северной столицы. В день 80-летия хочу пожелать ему здоровья на долгие годы во благо нашего прекрасного города, великой России и мировой культуры.