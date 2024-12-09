Директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому исполнилось 80 лет

Не скрою, с некоторым трепетом я ждал, согласится ли этот выдающийся деятель принять мое предложение включиться в работу Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук, образованного по инициативе президента России в мае прошлого года. И не просто включиться — возглавить объединенный совет по гуманитарным наукам. С одной стороны, для меня альтернативы не было: кто как не он — лидер наших гуманитариев, академик, сын академика, легендарного директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, всегда подчеркивающий, что возглавляемый им музей — не только собрание уникальных коллекций искусства, но и гигантский научно-исследовательский институт, своего рода академия в академии. С другой стороны, надо же брать в расчет его неимоверную занятость. К счастью, Михаил Борисович согласился. Наверное, иначе и быть не могло. Выпускник (а ныне декан) восточного факультета нашего университета, начинавший свой научный путь в Институте востоковедения (ныне Институт восточных рукописей РАН), он не понаслышке знает о том, что такое экспедиции, архивная работа, подготовка статей и монографий. Человек науки, он в этом смысле продолжает традицию директоров Эрмитажа, которые были (не могли не быть!) учеными.