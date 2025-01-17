Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову

Ранее экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева сообщила РИА Новости, что покидает пост.
«Директором ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова», — написала Любимова в Telegram-канале.
Галактионова с 2021 года возглавляла музейно-выставочный центр «Росизо». Под ее руководством были созданы такие выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева.