Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову

Галактионова с 2021 года возглавляла музейно-выставочный центр «Росизо». Под ее руководством были созданы такие выставочные проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР» — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева.