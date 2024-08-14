Директор по аренде рассказала о способах возвращения в офис после удалёнки

«Сегодня компании решают вопрос возвращения с удалёнки двумя способами. Первый (самый простой) — это просто обязать всех сотрудников ходить в офис в какие-то определённые часы. Это достаточно жёсткий, но весьма эффективный способ, если речь не идёт об “эксклюзивных” профессиях и кадрах. Говоря о последних, это в первую очередь компании, которые борются за лучшие IT-кадры», — отметила эксперт.
По её словам, таких сотрудников сложно в жёстком порядке обязать находиться в офисе, потому что тогда они очень легко выбирают работодателя с менее жёсткими требованиями.
«Единственный способ вернуть таких сотрудников в офисы — это сделать офисное пространство более привлекательным и удобным, чем работа дома. И здесь необходимо фундаментально подходить к вопросу. Начиная от выбора здания, заканчивая дизайном и начинкой самого офиса. Продвинутой техникой, удобным креслом или питанием в офисе уже никого не удивишь. Создание особой офисной экосистемы, где сотрудник может чувствовать себя как дома — или даже лучше», — добавила Малиновская.
К примеру, сотрудникам-миллениалам важны дизайн офиса, зоны отдыха и гибкие рабочие пространства, а зуммеры, которых сейчас становится всё больше, будут обращать внимание на экологическую составляющую офиса, его способность к быстрой трансформации под те или иные задачи, наличие игровых зон, а также возможность создания индивидуального рабочего места, отметила эксперт.