Директор по аренде рассказала о способах возвращения в офис после удалёнки

«Единственный способ вернуть таких сотрудников в офисы — это сделать офисное пространство более привлекательным и удобным, чем работа дома. И здесь необходимо фундаментально подходить к вопросу. Начиная от выбора здания, заканчивая дизайном и начинкой самого офиса. Продвинутой техникой, удобным креслом или питанием в офисе уже никого не удивишь. Создание особой офисной экосистемы, где сотрудник может чувствовать себя как дома — или даже лучше», — добавила Малиновская.