Директор Лувра рассказал, что музей в ужасном состоянии

Лувр — один из известнейших музеев мира. Ежегодно в него приходят миллионы посетителей — полюбоваться «Джокондой» Леонардо да Винчи, скульптурой Венеры Милосской и богатейшим собранием французской живописи.
Однако этот же туристический поток начинает угрожать музею — из-за обилия посетителей залы и перекрытия здания находятся в критическом состоянии. Директор Лувра Лоранс Де Кар обратилась к французскому правительству с просьбой спасти музей, пока какой-нибудь из ценных экспонатов не пострадал. Основные проблемы, по словам мадам Де Кар, заключаются в температурных скачках и протечках.
Историю проблемы рассказало CNN. Лувр, как и многие старые музеи (например, Эрмитаж), расположен в старинном дворце, служившем резиденцией французским королям с XII по конец XVIII века. После Великой французской революции в 1793 году Лувр стал музеем живописи — и количество посетителей в нем с тех пор неуклонно растет.
У старинного здания, создававшегося для куда менее активного потока людей, накопилось множество проблем. Например, в подвальном этаже, через который посетители заходят во дворец, плохая вентиляция, поэтому там невероятно душно.
В самих музейных залах плохая навигация, из-за которой нужные картины трудно найти, а они висят плотно и часто нет места, чтобы их рассмотреть. В залах мало сидений, хотя сам музей огромен, и потребность перевести дух часто возникает у посетителей. Еще музею не хватает кафе и туалетов.
Несмотря на все это, музей пользуется огромной популярностью: в 2024 году его посетило 8,7 миллионов человек, а в рекордном 2018 — 10,2 миллиона. При этом, по словам Лоранс, Лувр рассчитан примерно на 4 миллиона посетителей в год. В 2021, после назначения директором, Де Кар попыталась частично решить эту проблему, ограничив число посетителей 30 тысячами в день.
По данным французского телеканала BFM, реновация музея обойдется французскому бюджету в 500 миллионов евро (51 млрд рублей). Эти расходы в бюджете на 2025 год не запланированы, и добыть средства на Лувр правительству, по мнению французских журналистов, будет непросто.
Газета Le Parisien, впрочем, утверждает, что президент Эммануэль Макрон уже вплотную занялся этим вопросом, и следит за состоянием дел в Лувре не первый месяц.
Помимо реновации основного здания, музей планирует также пристроить ко дворцу отдельное крыло для экспонирования «Моны Лизы», а еще обустроить второй вход в музей, чтобы людям не приходилось толпиться в одном месте.
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