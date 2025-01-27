Директор Лувра рассказал, что музей в ужасном состоянии

Несмотря на все это, музей пользуется огромной популярностью: в 2024 году его посетило 8,7 миллионов человек, а в рекордном 2018 — 10,2 миллиона. При этом, по словам Лоранс, Лувр рассчитан примерно на 4 миллиона посетителей в год. В 2021, после назначения директором, Де Кар попыталась частично решить эту проблему, ограничив число посетителей 30 тысячами в день.