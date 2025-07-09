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Директор Фонда кино в Абхазии извинился за высказывания о туристах из России

СУХУМ, 8 июля. /ТАСС/. Директор частного фонда кино в Абхазии Александр Басария извинился за высказывания о туристах из РФ и сказал, что сожалеет о своем необдуманном поступке. Видео-обращение Басарии размещено на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее он заявил, что экономные туристы из РФ являются угрозой экономической безопасности республики. Минтуризма республики в этой связи выступило с заявлением, в котором подчеркивается, что посещающие республику россияне являются основой туристического потока и не могут представлять угрозу нацбезопасности и что сказанное Басарией является сугубо его личным мнением и не отражает официальную позицию государственных органов Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом.

«Я искренне сожалению, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова. Многонациональный народ Абхазии всегда отличался гостеприимством. Я сейчас понимаю, что угрозу безопасности нашей страны представляют провокационные высказывания, аналогичные тем, что я себе позволил», — сказал Басария.

Басария сообщил, что Фонд кино, созданный им, — это частная организация и к государственным структурам не имеет никакого отношения. «Дорогие соотечественники, уважаемые гости республики, очень сожалею о своем необдуманном поступке и прощу прощения. Всех люблю, ценю и уважаю», — сказал он.