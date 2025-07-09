Директор Фонда кино в Абхазии извинился за высказывания о туристах из России

Ранее он заявил, что экономные туристы из РФ являются угрозой экономической безопасности республики. Минтуризма республики в этой связи выступило с заявлением, в котором подчеркивается, что посещающие республику россияне являются основой туристического потока и не могут представлять угрозу нацбезопасности и что сказанное Басарией является сугубо его личным мнением и не отражает официальную позицию государственных органов Абхазия, а также всей туристической отрасли в целом.