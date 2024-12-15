Директор австралийского зоопарка переоделся в страуса

Руководитель предприятия всегда должен приходить на работу в костюме. Например, в костюме страуса — именно это произошло в зоопарке Рокхемптона в штате Квинсленд, на восточном побережье страны.
Как объяснила порталу UPI городской советник по паркам, спорту и общественным пространствам Чери Рутерфорд, необычное переодевание было частью учений: сотрудники зоопарка упражнялись в поимке животных на случай побега. Учения, кстати, проходили прямо в рабочие часы, поэтому полюбоваться директором-страусом могли все посетители.
«Учения этого года держались в секрете до последнего момента», — пояснила пресс-служба зоопарка. «Персонал узнал обо всем только когда они уже начались. Посетителей происходящее тоже удивило: некоторые даже попытались поучаствовать в происходящем».
Пресс-служба также исчерпывающе объяснила, почему для учений директор Лиз Беллуорд переоделась в костюм страуса: «К сожалению, мы нигде не смогли купить костюм казуара». Согласно программе учений, ловить должны были именно эту птицу.
В заявлении также отметили, что учения прошли успешно: сотрудники сработали очень оперативно, «казуара» быстро поймали и безопасно вернули в загон.
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