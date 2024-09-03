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Дипломированный вор: в индийских школах детей учат воровать

Деревни Кадия, Гулкхеди и Хулкхеди индийского штата Мадхья-Прадеш стали популярными из-за «школ воров», в которых детей от 12 лет опытные преступники учат карманным кражам и разбоям.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

Oddity Central сообщает, что родители платят от 200 000 до 300 000 рупий (от 217,4 тысяч до 326,2 тысяч рублей) за обучение, чтобы их дети овладели «темными искусствами», такими как: карманная кража и выхватывание сумок в людных местах, совершение грабежей, краж с банковских счетов, уклонение от полиции и даже противостояние избиения в случае задержания.

Ученики проводят в школах всего год, после чего семьи выпускников вступают в банду и получают ежемесячную выплату в размере 300−600 тысяч рупий (около 326−652 тысяч рублей) от лидеров группировки.

Обычно в «школы воров» обращаются бедные и малообразованные семьи, не готовые дать своим детям надлежащее образование.

Полиция знает о школах, но мало что может с ними сделать, так как местные жители всегда защищают банды. Они с подозрением относятся к незнакомцам и будут противостоять полицейским, если те даже попытаются арестовать кого-то из своих.

Согласно полицейским отчетам, против более чем двух тысяч человек из этих трех деревень по всей стране было зарегистрировано более 8000 дел.

Ранее в Японии была задержана одна из самых старых банд преступников.