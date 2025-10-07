Европейские разведслужбы якобы фиксируют рост диверсионной деятельности, приписываемой агентам, действующим под дипломатическим прикрытием. Как сообщает The Financial Times, ряд акций по запуску дронов и поджегам складов приписываются российским диломатам.
Предлагаемые правила обяжут российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, заблаговременно информировать правительства других стран о своих планах поездок, прежде чем пересекать границу принимающей страны.
В частности, чешское правительство лоббирует введение ограничений с мая прошлого года. Прага запретила въезд сотрудникам МИД РФ. Однако сотни российских дипломатов по-прежнему аккредитованы в соседней Австрии, и оттуда они могут легально пересекать границу с Чешской Республикой.
Несмотря на снятие вето со стороны Венгрии, окончательное принятие 19 пакета санкций может быть отсрочено из-за спора вокруг предложения Австрии отменить ограничения в отношении активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Кремль уже заявил о зеркальных мерах, если ограничения вступят в силу, подчеркивая их болезненность для ЕС.
Нарушение Венской конвенции
Директор Центра прикладного анализа международных трансформаций ТИМО РУДН Виталий Данилов заявил, что ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС представляют собой радикальный шаг к эскалации противостояния.
«Эти меры прямо нарушают Венскую конвенцию 1961 года, в частности статьи 26 и 27, которые гарантируют свободу передвижения дипломатов в рамках их профессиональной деятельности».
Данилов отметил, что основная задача дипломатов — выявление признаков подготовки вооруженного вторжения, и ограничения лишают их этой возможности. Он также опроверг обвинения в причастности российских дипломатов к операциям с беспилотниками, назвав такие заявления «полной чепухой».
«Для России сейчас любое напряжение на европейском направлении не нужно, поскольку мы сосредоточены на решении украинского кризиса», — заявил политолог.
Эксперт предположил, что ответные меры России будут адекватными, но могут оказаться более болезненными для европейских дипломатов, которые, по его словам, «привыкли свободно кататься по нашей стране и поддерживать оппозиционные силы».
«Россия пока выдерживает серьезную дипломатическую паузу, занимает сдержанную позицию», — заключил Данилов, добавив, что дальнейшая эскалация может привести к серьезному дипломатическому кризису.