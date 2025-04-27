Династия Тан: почему Китай захватил вьетнамский остров

Китайские военные высадились на небольшом участке суши Сэнди Кэй — песчаной отмели в архипелаге Спратли, не имеющей постоянного населения. Об этом сообщают местные СМИ. На опубликованных кадрах видно, как участники акции устанавливают флаг КНР.
Последние действия Китая вызвали обеспокоенность в Маниле. Менее чем в 10 км к востоку от Сэнди Кэй расположен остров Титу, на котором размещены военный аэродром, причал и объекты инфраструктуры Вооружённых сил Филиппин.
В то же время в 80 км к юго-востоку от Сэнди Кэй находится другой остров архипелага — Сэнд Кэй, находящийся под контролем Вьетнама с 1974 года.
Представитель управления морской безопасности Филиппин сообщил, что китайские военнослужащие покинули район Сэнди-Кэй вскоре после установки национального флага и проведения фотосъёмки.
Недалеко от рифа расположен остров Титу, где находится филиппинская мониторинговая база. Развивая инфраструктуру на островах архипелага Спратли, власти Филиппин стремятся укрепить свои позиции в регионе и создать плацдарм для сдерживания активности Китая в Южно-Китайском море. США, союзник Филиппин в области обороны, охарактеризовали китайскую высадку как «локальный тактический шаг», направленный против Манилы.
В разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра изучения современного Китая Института востоковедения РАН Андрей Островский объяснил, что КНР исторически считает острова архипелага Спратли своей исконно территорией. Причем обосновывают свою претензию на владением конкретными островами китайские власти документами в том числе тысячелетней давности, относящимися к древней эпохи династии Тан, правившей в период с 618 по 907 года нашей эры.
«Китай вообще претендует на практически все острова региона, в том числе Парасельские, и интерес расширения акватории прост: в Южно-Китайском море есть залежи нефти. КНР заинтересованы в разработке нефтяных месторождений. При этом в регионе добычей уже занимается Вьетнам, в том числе с помощью России,» — поясняет Островский.
Как подчеркивает эксперт, Китай регулярно выставляет претензии на острова в Южно-тихоокеанском морском регионе. Есть территориальные споры с Японией по Восточно-Китайскому морю, как например, острова Дяоюй-дао, с Вьетнамом за острова в Южно-Китайском море, ещё и Филиппины претендуют на эти острова.