Династия Тан: почему Китай захватил вьетнамский остров

«Китай вообще претендует на практически все острова региона, в том числе Парасельские, и интерес расширения акватории прост: в Южно-Китайском море есть залежи нефти. КНР заинтересованы в разработке нефтяных месторождений. При этом в регионе добычей уже занимается Вьетнам, в том числе с помощью России,» — поясняет Островский.