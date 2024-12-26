Дима Билан хочет отказаться от своего псевдонима

Российский певец Дима Билан признался, что в последнее время стал чаще задумываться об отказе от псевдонима, который он взял себе в начале карьеры. Как сказал артист, он хочет «отдать дань» своему настоящему имени — Виктор.
«Эту плоскость своей жизни я недостаточно потчевал, недостаточно уделял этой части жизни внимания. А сейчас хочется каким-то образом отдать дань своему родному имени», — объяснил Дима Билан ведущему YouTube-шоу «Без масок» Владу Череватому.
Певец также рассказал, что взял себе псевдоним в честь дедушки. По мнению артиста, новое имя изменило его судьбу, так как Виктор в представлении музыканта — это более скромный и застенчивый человек.
Ранее стало известно, что Дима Билан предстанет в роли модельера Ив Сен Билана в юмористическом новогоднем телефильме «Небриллиантовая рука».