«Диктатор на каблуках». Что говорят о Меган Маркл ее сотрудники

В журнале заметили, что такой портрет контрастирует с более добрым и мягким образом, который транслирует сама Меган Маркл. В последнее время она стала поклонницей Брене Браун, пишущей книги о самопомощи и о важности благодарности и радости. Кроме того, в недавнем эпизоде своего подкаста Archetypes Меган Маркл рассказывала о том, как борется со свойственной ей сдержанностью (reticence). Она говорила, что смущается, когда ее голос повышается, а интонация становится вопросительной. При этом Маркл добавила, что каждый имеет право устанавливать личные границы, а также ясно выражать свои мысли, от этого, на ее взгляд, человек не становится требовательным или трудным.