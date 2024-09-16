«Диктатор на каблуках». Что говорят о Меган Маркл ее сотрудники

Журнал The Hollywood Reporter (THR) опубликовал материал, в котором перечислил несколько уволившихся сотрудников Меган Маркл. По данным издания, некоторые бывшие подчиненные называют себя «Клубом выживших у Сассексов» (Sussex Survivors Club).
THR ссылается на анонимные источники, которые утверждают, что Маркл плохо обращалась с людьми, работавшими на нее. В публикации уточнили, что нынешний представитель принца Гарри и его супруги от комментариев отказался.
«Все в ужасе от Меган. Она унижает людей, не прислушивается к советам. При этом они оба (принц Гарри. — РБК Life) принимают плохие решения (poor decision-makers)», — цитирует THR инсайдера, также назвавшего принца Гарри обаятельным человеком, который потворствует супруге.
Журнал утверждает, что в 2018 году Дворец провел расследование из-за якобы «издевательского отношения» Меган Маркл к служащим. Результаты расследования опубликованы не были, а сама Меган Маркл назвала произошедшее клеветой.
В THR пишут, что некоторые сотрудники принца Гарри и его жены не скрывают негативного отношения к Маркл. Якобы из-за вспышек гнева и недовольных электронных писем в пять утра о ней говорят как о «трудной герцогине».
В журнале заметили, что такой портрет контрастирует с более добрым и мягким образом, который транслирует сама Меган Маркл. В последнее время она стала поклонницей Брене Браун, пишущей книги о самопомощи и о важности благодарности и радости. Кроме того, в недавнем эпизоде своего подкаста Archetypes Меган Маркл рассказывала о том, как борется со свойственной ей сдержанностью (reticence). Она говорила, что смущается, когда ее голос повышается, а интонация становится вопросительной. При этом Маркл добавила, что каждый имеет право устанавливать личные границы, а также ясно выражать свои мысли, от этого, на ее взгляд, человек не становится требовательным или трудным.
Ранее таблоид Page Six со ссылкой на соответствующие документы сообщил, что благотворительный фонд Archewell Foundation принца Гарри и Меган Маркл был помечен как недобросовестный в реестре благотворительных организаций и организаций по сбору средств по причине непредоставления годового отчета о поступлениях, расходах и регистрационных сборах.
В декабре 2022 года вышел документальный сериал «Гарри и Меган», в котором герцог и герцогиня Сассекские рассказали о сложной жизни в королевской семье, обвинили Кенсингтонский дворец во лжи относительно сложения ими королевских полномочий.