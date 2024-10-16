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Дикого каракала поймали в пригороде Чикаго

Хищное животное забрело во двор жителя Хоффман Эстейтс, сильно напугав собственника. До сих пор неизвестно, как каракал оказался в американском пригороде.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Каракала, хищного млекопитающего из семейства кошачьих, поймали в Хоффман Эстейтс, (пригород Чикаго, США). В настоящее время неизвестно, как животное оказалось в американском пригороде.

Местный житель заметил хищника около собственного дома, когда каракал вальяжно бродил по двору, а после — поднялся на веранду, чтобы немного передохнуть. Напуганный собственник сразу же позвонил в службу по контролю за дикими животными.

Специалисты смогли быстро поймать каракала, чтобы в дальнейшем передать животное в Висконсинский приют, где хищник «будет жить здоровой и счастливой жизнью» вдали от пригорода.

Известно, что каракалы обитают в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Индии, но не в Чикаго. Эти хищники охотятся на грызунов, других мелких млекопитающих и птиц. Обычно животные не нападают на людей, но из-за возможной угрозы и ряда других случаев могут быть исключения.

Ранее рассказывали, что москвич нашел змею в автомобиле каршеринга.