Дикого каракала поймали в пригороде Чикаго

Каракала, хищного млекопитающего из семейства кошачьих, поймали в Хоффман Эстейтс, (пригород Чикаго, США). В настоящее время неизвестно, как животное оказалось в американском пригороде.
Местный житель заметил хищника около собственного дома, когда каракал вальяжно бродил по двору, а после — поднялся на веранду, чтобы немного передохнуть. Напуганный собственник сразу же позвонил в службу по контролю за дикими животными.
Специалисты смогли быстро поймать каракала, чтобы в дальнейшем передать животное в Висконсинский приют, где хищник «будет жить здоровой и счастливой жизнью» вдали от пригорода.
Известно, что каракалы обитают в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Индии, но не в Чикаго. Эти хищники охотятся на грызунов, других мелких млекопитающих и птиц. Обычно животные не нападают на людей, но из-за возможной угрозы и ряда других случаев могут быть исключения.
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