Дикого каракала поймали в пригороде Чикаго

Известно, что каракалы обитают в Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Индии, но не в Чикаго. Эти хищники охотятся на грызунов, других мелких млекопитающих и птиц. Обычно животные не нападают на людей, но из-за возможной угрозы и ряда других случаев могут быть исключения.