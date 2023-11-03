12:50 (мск), источник: Фонтанка

Дикий фанат. Опоссум сорвал матч по американскому футболу в Техасе

Дикий опоссум сорвал матч по американскому футболу в Техасе.

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Маленький опоссум стал большой проблемой для поклонников американского футбола. Зверек прервал матч двух университетских команд Техаса — Texas Tech и TCU. Он доставил массу неудобств, но даже тогда не собирался покидать поле. Видео с вредным сумчатым опубликовал спортивный канал Bleacher Report 3 ноября.

Животное решило посеять хаос в конце первой четверти матча. Дикий зверек выбежал на просторное поле и чувствовал себя вполне раскованно и свободно.

Его счастье длилось недолго. Так как игра была напряженной, опоссума поспешили поскорее убрать с поля. Он был задержан специалистом службы контроля за животными.

Но даже когда его поймали, опоссум всеми силами буквально цеплялся за возможность еще побегать по полю — своими маленькими лапками он бороздил землю и выглядел крайне злым и буйным из-за такого стечения обстоятельств.

После этого матч продолжился. Игра закончилась победой команды Texas Tech.

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