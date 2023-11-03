Дикий фанат. Опоссум сорвал матч по американскому футболу в Техасе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-26493942&id=456333153&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Маленький опоссум стал большой проблемой для поклонников американского футбола. Зверек прервал матч двух университетских команд Техаса — Texas Tech и TCU. Он доставил массу неудобств, но даже тогда не собирался покидать поле. Видео с вредным сумчатым опубликовал спортивный канал Bleacher Report 3 ноября.

Животное решило посеять хаос в конце первой четверти матча. Дикий зверек выбежал на просторное поле и чувствовал себя вполне раскованно и свободно.

Его счастье длилось недолго. Так как игра была напряженной, опоссума поспешили поскорее убрать с поля. Он был задержан специалистом службы контроля за животными.

Но даже когда его поймали, опоссум всеми силами буквально цеплялся за возможность еще побегать по полю — своими маленькими лапками он бороздил землю и выглядел крайне злым и буйным из-за такого стечения обстоятельств.