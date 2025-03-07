Дикий кабанчик устроил переполох в Башкирии

Дикие звери в городах — источник самых разных происшествий, от смешных до грустных. В сегодняшней истории все кончилось хорошо: в город Салават в Башкирии повадился приходить дикий кабан.
Как пишет издание «Республика Башкортостан», кабан не просто гулял по городу: он ежедневно навещал территорию кадетской школы № 2. Сейчас в здании идет капитальный ремонт, и зверек активно вмешивался в работу строителей.
Наконец, рабочие решили отделаться от незваного гостя, но все сделали по правилам: обратились в полицию и МЧС, которые утром 6 марта уже ждали кабана на стройке. Испуганный кабан удирал от специалистов несколько часов, но в итоге животное поймали и поместили в мешок.
По версии специалистов, маленький кабан, скорее всего, «отбился от стаи и забрел в городские пределы».
Администрация города поделилась видео с поимкой кабана и рассказала, что животному ничего не угрожает: «После проверки состояния здоровья животного, спасатели выпустили его за пределами города Салават, вернув в его естественную среду обитания».
Городские власти также напомнили, что самостоятельно вступать в контакт с дикими животными может быть опасно — как для них, так и для человека: «Мы благодарим всех, кто помог в этой операции, и напоминаем: если вы увидите диких животных в городской черте, не пытайтесь помочь им самостоятельно — обращайтесь к профессионалам!».
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