Дикий кабанчик устроил переполох в Башкирии

Городские власти также напомнили, что самостоятельно вступать в контакт с дикими животными может быть опасно — как для них, так и для человека: «Мы благодарим всех, кто помог в этой операции, и напоминаем: если вы увидите диких животных в городской черте, не пытайтесь помочь им самостоятельно — обращайтесь к профессионалам!».