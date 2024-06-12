Дикие лошади возвращаются в Казахстанские степи

У нее (восьмой лошади) немного кружилась голова, но сейчас с ней все в порядке. Этим лошадям приходится стоять всю дорогу — они не могут сидеть, главным образом потому, что их кровь должна нормально циркулировать. В общей сложности путешествие занимает 30 часов, поэтому лошади выживут, только если будут стоять.