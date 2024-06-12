Дикие лошади возвращаются в Казахстанские степи

Семь лошадей Пржевальского вернули в родной Казахстан после почти 200-летнего отсутствия. Четыре кобылы были доставлены из зоопарка Берлина, жеребец и еще две кобылы — из Праги.
Это единственные оставшиеся дикие лошади в мире. Мустанги — это одомашненные лошади, которые одичали. Для меня, цель современного зоопарка заключается не только в защите и разведении исчезающих видов, но и в возвращении их в дикую природу, где им и место.
Дикие лошади, известные как лошади Пржевальского, когда-то бродили по обширным степным лугам Центральной Азии, где они также были впервые одомашнены около 5500 лет назад. В Северном Казахстане местные жители занимались верховой ездой и доением лошадей почти за 2000 лет до появления первых свидетельств об одомашнивании в Европе. Однако в 1960-х годах дикие лошади практически вымерли из-за охоты и обширного строительства дорог, приведшего к фрагментации популяции.
Лошади, вновь завезенные в Казахстан, происходят от двух групп, выживших в Мюнхенском и Пражском зоопарках. Эксперты полагают, что возвращение лошадей на родину помогло бы увеличить местное биоразнообразие, так как лошади «разбрасывают» семена вместе с навозом, помимо прочего удобряя им степь.
Изначально планировалось, что в Казахстан отправятся восемь лошадей, но одной из них стало плохо перед вылетом из Праги, и ее пришлось вернуть в местный зоопарк.
У нее (восьмой лошади) немного кружилась голова, но сейчас с ней все в порядке. Этим лошадям приходится стоять всю дорогу — они не могут сидеть, главным образом потому, что их кровь должна нормально циркулировать. В общей сложности путешествие занимает 30 часов, поэтому лошади выживут, только если будут стоять.
Директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек сказал, что успешное прибытие лошадей на историческую родину было «почти чудом», учитывая относительно короткую подготовку к переезду и неожиданные наводнения в Центральном Казахстане в прошлом месяце.
Это начало совершенно новой главы в истории последней дикой лошади на планете.
Тем временем стало известно, что в Казахстане изменили название лошади Пржевальского, добавив казахские наименования. Теперь вид диких лошадей будет называться «керкулан, кертагы».
Подробнее о том, когда люди впервые оседлали диких лошадей, читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова