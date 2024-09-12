Дикие гориллы используют кору деревьев для самолечения

Дикие гориллы употребляют в пищу растения, которые могут подавлять рост устойчивых к лекарствам штаммов кишечной палочки, выяснили исследователи из Университета науки и технологий Масуку (Франсвиль, Габон). Об этом сообщает портал Live Science со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в PLOS One.
Ученые наблюдали за гориллами в национальном парке «Мукалаба-Дуду» (Moukalaba-Doudou). Особенный интерес исследователей представляли растения, которые употребляли в пищу гориллы. Одновременно с этим они опрашивали местных целителей, чтобы выяснить, какие растения используются в традиционной медицине.
Исследователи сосредоточились на четырех растениях: сейба (Ceiba pentandra), мариантус древовидный (Myrianthus arboreus), африканский тик (Milicia excelsa) и фикус (Ficus). В лаборатории они проверили экстракты коры этих деревьев на способность подавлять рост кишечной палочки. Наилучшие результаты показала кора мариантуса — она оказалась эффективной против всех штаммов.
По словам ученых, растения, которые едят гориллы, не являются основным источником питания. Обычно приматы питаются фруктами, однако, когда их найти не удается, гориллы употребляют кору, обладающую антибактериальными, противовоспалительными и противовирусными свойствами.
Исследователи отмечают, что другие приматы, такие как шимпанзе и орангутаны, также используют растения для лечения заболеваний. Ученые полагают, что люди могут позаимствовать у обезьян некоторые лекарственные растения и также использовать их для лечения. Однако для этого необходимы дальнейшие исследования. Изучение лечебных свойств растений также может подсказать, какие растения необходимо защищать.
Некоторые виды деревьев могут быть вырублены, если мы не будем знать, какие из них обладают уникальными лечебными свойствами. Мы рискуем потерять нашу природную аптеку. Это повлияет и на нас, и на животных, которые используют эти растения.
Ранее стало известно, что лекарственные растения используют и дикие шимпанзе. Группа ученых наблюдала за поведением 51 шимпанзе в Центральном лесном заповеднике Будонго в Уганде. В течение 116 дней ученые следили за здоровьем шимпанзе и отмечали, какие растения ели приматы. Исследователи проанализировали образцы 13 растений и изучили их биологические свойства. Оказалось, что 80% растений, съеденных животными, обладают антибактериальными свойствами.