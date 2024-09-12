Дикие гориллы используют кору деревьев для самолечения

Исследователи отмечают, что другие приматы, такие как шимпанзе и орангутаны, также используют растения для лечения заболеваний. Ученые полагают, что люди могут позаимствовать у обезьян некоторые лекарственные растения и также использовать их для лечения. Однако для этого необходимы дальнейшие исследования. Изучение лечебных свойств растений также может подсказать, какие растения необходимо защищать.