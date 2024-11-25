Дикая ласка долгое время крала обувь в японском детском саду

Долгое время полиция Фукуока (Япония) считала, что в местном детском саду орудует обувной вор. Однако недавно камера видеонаблюдения сняла мохнатого преступника прямо на месте преступления. Об этом рассказали в Associated Press.
Ласка с крошечной туфелькой во рту была замечена на видеозаписи после того, как полиция установила три камеры в одном из детских садов в префектуре Фукуока. Это было необходимо, чтобы выяснить, кто продолжительное время ворует сменку у маленьких детей.
Известно, что ласка украла 15 ботинок у детей, прежде чем была вызвана полиция. После того, как были подключены правоохранительные органы, пропало еще шесть. Когда 11 ноября ласка вернулась, чтобы унести еще один ботинок, преступника раскрыли.
Здорово, что это оказался не человек. Воспитатели и родители опасались, что это мог быть неуравновешенный человек с пристрастием к обуви.
Директор детского сада Гошо Кодомо-эн Есихидэ, когда узнал, что преступником является дикая ласка. также выдохнул с облегчением и хорошенько посмеялся над произошедшим. И, хотя украденная сменка так и не была найдена, оставшаяся обувь теперь находится в безопасности, ведь в детском саду установили специальные сетки.
Превентивные меры необходимы, так как ласка, которая определенно пристрастилась к краже детской обуви, все еще находится на свободе.
Ранее рассказывали, что в Огайо украли сто ботинок на правую ногу.