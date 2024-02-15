Диетологи развенчали распространенные мифы о хлебе

Бонд рассказала, что многие люди исключают хлеб из рациона из-за опасений по поводу увеличения веса и вздутия живота. По мнению диетолога, целиакия (непереносимость белка злаков, глютена) встречается у одного человека из ста. Иногда пшеница может вызвать вздутие живота у некоторых людей с чувствительным кишечником. Тем не менее для большинства людей хлеб безопасен.