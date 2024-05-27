Диетологи перечислили четыре опасных для здоровья свойства бананов

Нутрициолог Денис Сазонов рассказал, что фрукты и ягоды считаются полезными, но их чрезмерное потребление может привести к проблемам со здоровьем. Особенно опасными в этом плане могут быть арбузы. Если переборщить с ним, можно столкнуться с отеками.